Game of Thrones, Saison 8 épisode 3 : les meilleures réactions des fans devant la scène phare (Spoilers)

Certains personnages ne sont pas sortis indemnes du 3ème épisode de l'ultime saison de Game of Thrones. Les fans non plus. En témoignent les nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrant des spectateurs devenir fous -littéralement parfois- devant la scène phare de ce nouvel opus.

Un passage qui implique la petite guerrière du clan Stark, Arya de son prénom, et le très redouté Night King. Florilège des meilleures réactions de fans, en direct, devant l'incroyable retournement de situation.

One of the most satisfying fan reactions you’ve ever seen, we really are all in this together. #GameOfThronespic.twitter.com/f0cme5CPjG — #GameOfThrones Fans™ (@OfficialGOTFans) April 29, 2019