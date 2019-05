Comment éviter de se faire spoiler «Game of Thrones»

Le quotidien de certains fans de Game of Thrones n'est pas de tout repos : jusqu'au 19 mai prochain, ceux qui n'ont pas eu l'occasion, ou le courage de se réveiller à 3h du matin le lundi pour regarder un nouvel épisode devront tout mettre en œuvre pour ne pas être spoilé dans les heures suivant la diffusion.

Voici notre petit guide de survie pour pouvoir apprécier votre série préférée comme il se doit.

Prévenir son entourage

Venez on se respecte pendant cette période sur Twitter en évitant de spoiler bêtement. Cordialement. #GameofThrones https://t.co/zQOb5CJAnK — Fif de B SKA-P (@Fif2Booskap) 13 avril 2019

Parce que Game of Thrones rencontre un succès hors du commun, il est relativement difficile, voire impossible, de s'entourer de personnes qui ignorent tout de cette série. La première étape est donc d'identifier ceux qui sont susceptibles de se lever aux aurores pour regarder l'épisode, et de leur demander de ne pas en parler le lendemain.

Prendre les choses en main avec un peu d'avance a l'avantage d'éviter certaines insultes et autres menaces envers ceux qui risquent de dévoiler ce qui se passera dans le sixième épisode de la saison 8.

Éviter certaines personnes

Moi demain toute la journée contre les spoilers de #GameofThrones pic.twitter.com/hl2CTXBbqb — Manon (@ShadowMother23) 14 avril 2019

Si vous craignez qu'un collègue inonde son compte de tweets pendant la diffusion de l'épisode, Twitter offre la possibilité de masquer son compte. Il suffit alors de cliquer sur les trois petits points en haut à droite du profil de la personne en question, et de sélectionner l'option «Masquer @...». Bien sûr, vous aurez la possibilité de le «démasquer» plus tard.

Dans la vraie vie, évitez les lieux très fréquentés, là où ceux qui ont déjà vu l'épisode risquent d'en discuter (métro, café, restaurant, file d'attente...)

Activer les filtres sur twitter

Depuis quelques années déjà, il est possible d'installer des filtres sur son compte Twitter. Pour ce faire, il suffit de trouver l'onglet «Paramètres et confidentialité», sélectionner «Notifications» (pour la version smartphone) puis «Mots-clés masqués».

Reste ensuite à taper les mots que vous souhaitez éviter comme la peste, soit dans ce cas précis : «GoT», «GoTS8», «GoT8», «GameofThrones», «Cersei», «Daenerys», «DaenerysTargeryen», «JonSnow», «SansaStark», «Dragon», «Winter», «Winterfell»... sachant que le masquage ne fait aucune différence entre majuscules et minuscules. Les émojis, en l'occurence ceux à l'effigie des personnages, sont aussi pris en compte.

Twitter vous demandera ensuite si vous souhaitez que ces mots et émojis soient masqués quand ils sont publiés par «tout le monde» ou les «personnes que vous ne suivez pas». Par sécurité, il est préférable de cocher «Tout le monde». Sait-on jamais.

Il ne vous reste plus qu'à sélectionner une durée : pendant 24 heures, sept jours, trente jours, ou définitivement. Tout dépend du temps qu'il vous reste avant de regarder votre épisode.

Télécharger une extension pour Facebook

Pour faire défiler votre fil d'actualité en toute sécurité, vous pouvez installer l'extension «Social Fixer». Un peu comme le filtre Twitter, elle permet, entre autres, de rentrer les mots-clés à bannir.

Par contre, il n'existe encore aucune extension de ce genre pour le réseau social sur smartphone.

Mettre instagram en sourdine

Instagram ne possède pas encore de filtre. Si vous êtes abonné au compte d'HBO, OCS ou d'un des acteurs de la série, il est possible de masquer leurs stories et publications en cliquant sur l'option «Sourdine».

Installer d'autres extensions

Il en existe plusieurs dizaines. Le rôle de ces extensions est de faire le «tri» sur plusieurs site, pour ne vous montrer que ce que vous voulez bien voir.

En plus d'être un clin d'œil à la série, «GameofSpoils» est particulièrement recommandée pour Google Chrome. Elle passe Facebook, Twitter, Google, YouTube... au peigne fin et remplace tous les posts indésirables par un bloc sombre ou une blague.

Pour Firefox, c'est «Spoiler Protection» qui est le plus fiable.

faire une «digital detox»

Pour pouvoir regarder la série d'une traite et éviter les spoils sur #GameofThrones je quitte internet jusqu'à la fin de la saison.



Bye pic.twitter.com/JrHPguZMzP — Tony (@oOsmOoz) 14 avril 2019

La solution peut sembler extrême, mais c'est le meilleur moyen d'éviter les articles, critiques, captures d'écran et autres commentaires sur Twitter. Et c'est aussi l'occasion de se déconnecter pendant quelques temps, pour offrir un peu de repos à ses yeux, éviter les écrans, se détendre... Avant de lancer la diffusion d'un épisode.





