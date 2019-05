Game of Thrones : ces 10 moments où Arya Stark a été une vraie dure à cuire (SPOILERS)

Alors qu'elle s'illustre une nouvelle fois dans l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones, voici un retour sur les grands moments «badass» d'Arya Stark.

La démonstration à Winterfell (S01E02)

Une première apparition qui en dit beaucoup sur la personnalité indomptable d'Arya. Alors qu'elle n'est encore qu'une jeune fille censée devenir une princesse conventionnelle, Arya montre qu'elle ne l'entend pas de cette oreille. En plein entraînement de Bran, elle décoche une flèche sous son nez et atteint le cœur de la cible, au grand étonnement de sa famille.

La bonne leçon à Joffrey (S01E02)

Dès le deuxième épisode, la fillette affirme déjà son sens de la justice à toute épreuve. Alors qu'elle jouait avec son ami boucher, Joffrey s'en prend à celui-ci. Au mépris des convenances, Arya frappe le jeune prince, qui s'énerve et cherche alors à lui infliger un coup d'épée. Nymeria, le loup d'Arya, vient à sa rescousse et mord le prince. A terre, Joffrey révèle son côté pleutre et implore en pleurant la pitié d'Arya.

La formation avec Syrio Forel (S01E03)

Ned Stark engage cet ancien garde du corps du seigneur de Braavos pour donner des cours d'escrime à Arya. Bien que parfois farfelues, les leçons du «Maître à danser» plaisent beaucoup à la jeune fille, qui devient proche de lui. A tel point que lorsque Cersei Lannister ordonne l'arrestation ou la mort de tous les Stark, Syrio Forel se sacrifie en affrontant plusieurs soldats pour donner à Arya la possibilité de fuir.

Le sauvetage de JAQuen H'gar (S02E05)

Alors qu'elle est en route pour retourner dans son Nord natal, Arya aide un homme enfermé dans une cage lors d'une attaque de soldats des Lannister. Puis, tandis qu'elle est prisonnière à Harrenhall, Jaqen H'gar vient à la rescousse de la jeune fille. Il lui offre trois noms de personnes à tuer et l'aide ensuite à s'échapper.

Avant qu'ils ne se séparent, l'énigmatique assassin lui laisse une pièce en métal ainsi qu'un mot de passe : «Valar morghulis» («tout homme doit mourir»).

Le premier sang versé (S03E10 et s04E01)

Peu après les Noces Pourpres, au cours desquelles Robb et Catelyn Stark ont été tués, Arya, accompagné du Limier, croise un groupe de soldats Frey. En les entendant se moquer du sort de ses défunts parents, la jeune fille tue brutalement l'un d'entre eux. Il s'agit de sa première victime.

Les suivantes ne tardent guère. Alors, lorsqu'elle recroise par hasard dans une auberge un soldat des Lannister qui avait – dans la 2e saison – tué un ami sous ses yeux et volé son épée, «Needle» («Aiguille»), Arya se fait justice. Elle le poignarde doucement, dévoilant ainsi sa face sombre.

Le dur entraînement des sans-visages (S05E03)

Après s'être échappé à la suite du combat entre Brienne et Le Limier, Arya s'embarque pour Braavos. Là, elle se rend à la Demeure du Noir et du Blanc, un temple dédié au dieu Multiface, où l'attend Jaqen H'gar. Arya doit alors renoncer à ses biens – dont son épée – ainsi qu'à sa personnalité, et va subir une formation extrêmement rude prodiguée par les Sans-Visage.

l'executio de meryn Trant (S05E10)

Alors qu'elle est encore en cours d'entraînement, Arya découvre la présence à Braavos de ser Meryn Trant. Ce garde royal figure sur sa liste, pour avoir notamment participé à la mort de Syrio Forel (ainsi que pour avoir frappé Sansa et tué des innocents). En visite dans un bordel, Meryn Trant dévoile son penchant pour la pédophilie en demandant des jeunes filles. Arya se déguise alors en fillette pour l'approcher, avant de lui crever les yeux, de le poignarder et enfin de l'égorger.

En réaction à cette vendetta personnelle, Jaqen H'gar décide de rendre Arya aveugle. Mais la jeune fille tient bon et finit par se rendre compte qu'elle n'est pas «personne». Après un rude combat, elle parvient à tuer «l'Orpheline» puis va voir Jaqen H'gar pour lui signifier qu'elle est bien Arya Stark, avant de quitter Braavos.

La vengeance contre Walder Frey et les Noces Pourpres (S06E10 et S07E01)

Alors que le vieux Frey célèbre la victoire avec les Lannister contre les Tyrell, il requiert la présence de ses deux fils à une servante présente à ses côtés. Celle-ci répond que ses héritiers sont déjà «là», en désignant la tourte qu'elle a apporté à Walder Frey. La jeune femme retire alors son masque, pour laisser apparaître le visage d'Arya, avant de trancher la gorge du traître responsable des Noces Pourpres, lors de la saison 3.

Puis, lors de l'ouverture de la saison 7, Arya, sous les traits du vieux souverain, empoisonne et extermine l'ensemble de la maisonnée. «L'hiver est venu pour les Frey», conclut-elle.

le duel avec Brienne (S07E04)

Peu de temps après leurs retrouvailles, Arya propose un combat à son ancienne protectrice, qui était en train d'entraîner son écuyer, Podrick. Brienne ne se fait pas prier, ce qui donne une impressionnante passe d'armes, opposant la puissance de la guerrière et la finesse de l'assassin. Le duel s'achève sur un statu quo, qui souligne tous les progrès d'Arya et lui permet de gagner le respect de Brienne.

l'alliance avec Sansa contre Littlefinger (S07E07)

Après plusieurs épisodes elles paraissent souffler le chaud et le froid, les deux sœurs lèvent finalement le voile sur leurs manigances : elles prennent le retors Petyr Baelish à son propre jeu. A la sentence de Sansa, Arya répond dans la seconde en égorgeant Littlefinger avec le fameux poignard en acier valyrien. L'un des meilleurs retournements de situation dans tout Game of Thrones.

Bonus : la victoire contre le Roi de la Nuit (S08E03)

L'épisode 3 de la saison 8 semble être l'aboutissement de tout ce qu'a vécu Arya jusqu'à présent. Avec à son talent et à son sang-froid, elle parvient à survivre à la marée de Marcheurs Blancs, à esquiver les zombies dans une chasse à l'homme suffocante et enfin à se faufiler jusq'au Roi de la Nuit et à l'éliminer grâce à une belle feinte.

