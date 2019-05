Les 4 bons plans pour passer le Star Wars Day à Paris

Ici les idées sorties à Paris tu trouveras. A l’occasion de la journée mondiale consacrée à la saga culte créée par George Lucas de Star Wars, plusieurs évènements sont organisés dans la capitale ce samedi 4 mai pour une immersion intergalactique.

Le plus artistique

Pour le plus grand plaisir des fans, l’espace expo Lafayette-Drouot (9e), présente depuis le 14 décembre l’exposition «Les fans contre-attaquent», la plus grande collection privée d’Europe dédiée à l’univers de George Lucas. Prolongée jusqu’au 4 mai, pour le désormais très officiel «May The Fourth», elle rassemble les pièces les plus emblématiques de Star Wars.

Au fil du parcours, le public peut notamment admirer un Rancor de quatre mètres de haut, le podracer Anakin Skywalker, un droïde de reconnaissance, Han Solo congelé dans la carbonite à taille réelle, le pont de commandement de l'étoile de la mort, mais aussi un Jabba le Hutt de 5 mètres de long.

Au sein d'une scénographie immersive, on y découvre également des sculptures articulées, des costumes originaux, des pièces en éditions limitées (casques, sabres lasers, ...), ou encore des maquettes de vaisseaux spatiales. Pour les plus nostalgiques, des éditions originales des comics de la première trilogie (1977-1981-1983), des jeux video vintage, et des figurines certifiées viennent également se glisser dans le parcours.

Les fans contre-attaquent, jusqu’au 4 mai, Espace expo Lafayette-Drouot (9e).

le plus féerique

En cette journée unique, Disneyland Paris, invite le public à célébrer la saga comme il se doit. Outre les deux attractions thématisées aux couleurs de la franchise, petits et grands sont invités à venir défier avec leur plus costumes - Chewbacca, Luke Skywalker, Kylo Ren, Yoda... – mais aussi à participer à de nombreuses rencontres et animations.

Au programme, séance photo avec Chewbacca devant Discoveryland Theater, photocall en trois dimensions sur la planète Hoth, une pause au Café Hyperion pour savourer un Menu BB-8, et le soir, rendez-vous au château de la Belle au Bois Dormant pour vibrer avec Disney Illuminations et un show étincelant, placée sous le signe de la galaxie.

le plus sportif

Pour devenir un véritable maître Jedi, Sport Saber League (Paris 10e), l’académie de sabre laser, propose aux visiteurs de découvrir les différentes formules pour pratiquer une arme mythique, le sabre. A travers des combats ludiques, chacun pourra s’exercer à cette discipline complète, se voulant également originale grâce au maniement d’une arme légendaire.

A noter que certaines pourront même pratiquer des armes plus exotiques comme la lance, deux sabres ou le double lames.

le plus convivial

Les amateurs de Star Wars peuvent égaement se donner rendez-vous au Bauby Bar (Paris 4e), à deux pas de Bastille. Durant cette soirée spéciale, entièrement dédiée à la saga de George Lucas, le public découvrira une exposition d'accessoires en collaboration avec Y&M Props, mais aussi des rencontres avec Adrien, de chez Y&M Props, ainsi qu’une partie de l'équipe de Planète Star Wars, fan club officiel de Star Wars.

Le tout, accompagné d’un cocktail galactique, dans un univers empreint de pop culture.