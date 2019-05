Scrabble ajoute de nouveaux mots dans son dictionnaire

Pas moins de 2862 nouveaux mots ont été ajoutés aux 276 000 mots approuvés par Collins Official Scrabble Words, le dictionnaire qui rassemble tous les mots utilisables dans la version de langue anglaise du jeu.

Parmi les nouveaux termes autorisés, on retrouve l’un des ajouts les plus controversés : le mot «OK», même si techniquement il devrait être exclu du dictionnaire Scrabble pour sa capitalisation et son abréviation («orl korrect»).

En plus de «OK», Scrabble a ajouté deux autres mots de deux lettres: «ew», une expression de dégoût, et le pronom neutre «ze».

Cette nouvelle liste de mots inclue également «manspreading», une attitucde qui consiste à écarter les jambes en position assise et à empiéter largement sur les places d’à coté, la marque d’affection «bae», l’abréviation de l'expression «Before anyone else» («plus que quiconque»), ou encore «genderqueer», un terme désignant les personnes dont l'identité de genre se trouve dans le spectre du genre.

Et en France ?

Dans les pays francophones, les joueurs utilisent L’Officiel du Scrabble comme référence. Mis à jour tous les quatre ans, cet épais dictionnaire, définit ce qui peut se jouer ou non sur le plateau. Mais l’ouvrage ne contient aucune trace du mot « OK », il est donc impossible de l’utiliser lors d’une partie.

A noter que le mot « OK » est un sigle qui se prononce exclusivement par épellation, l’une des interdictions prévues par les règles du Scrabble francophone.