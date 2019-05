Eurovision 2019 : les 41 candidats

La 64e édition de l'Eurovision aura lieu au mois de mai, à Tel-Aviv (Israël). En tout, 41 nations sont en lice pour rafler le titre, détenu pour l'instant par l'Israélienne Netta Barzilai et sa chanson «Toy».

Comme toujours, le concours sera décomposé en trois parties : deux demi-finales et une finale. Six pays, dont le pays organisateur, sont d'ores et déjà qualifiés pour la finale.

Première demi-finale

Elle aura lieu le mardi 14 mai.

Australie : «zero gravity» de Kate Miller-heidke

Née à Brisbane, Kate Miller-Heidke est un soprano, auteur, compositrice et interprète. Son style est fortement influencé par la musique classique.

Biélorussie : «Like it» de Zena

Zinaida Alexandrovna Kupriyanovitch (dite ZENA) est une chanteuse, actrice et animatrice de télévision. A 16ans seulement, elle a déjà participé à plusieurs concours, dont l'Eurovision junior 2018.

Belgique : «Wake up» de Eliot

Eliot, 18 ans, s'est fait connaître en 2018 dans son pays, après avoir participé à la version belge de «The Voice».

Chypre : «Replay» de Tamta

Née en Géorgie, Tamta Goduadze s'est mariée à l'âge de 14 ans. Elle emménage en Grèce à 22 ans et participe à l'émission Super Idol Greece. Elle finit à la deuxième place.

Depuis, elle a sorti trois albums et est devenue mentor pour Xfactor Georgia et X Factor Greece.

République Tchèque : «Friend of a friend» de Lake Malawi

Le groupe indie pop formé en 2013 représentera la République Tchèque.

Estonie : «Storm» de Victor Crone

Le chanteur suédois, qui vit actuellement aux États-Unis, a participé au concours Melodifestivalen en 2015, en duo avec le rappeur Behrand Miri.

Finlande : «Look Away» de Darude

Le DJ finlandais est l'auteur de «Sandstorm», un tube planétaire qui a été visionné plus de 200 millions de fois. Il fait son grand retour sur la scène musicale dans cette édition de l'Eurovision.

Géorgie : «Sul tsin iare» de Oto Nemsadze

Il a remporté le télé-crochet Georgian Idol en 2010, et finit deuxième de la troisième édition de The Voice of Ukraine. Le titre de sa chanson signifie «Va de l'avant».

Grèce : «Better Love» de Katerine Duska

Née à Montréal, la chanteuse vit actuellement à Athènes. Elle a sorti son premier album en 2015.

Hongrie : «Az én apám» de Joci Pápai

Le chanteur et guitariste appartient à la minorité rom. Il avait déjà représenté son pays à l'Eurovision en 2017. Cette année, il rend hommage à son père dans sa chanson «Az én apàm», qui signifie «Mon père».

Islande : «Hatriô mun sigra» de Hatari

Le groupe BDSM n'est pas passé inaperçu : outre son look, il a ouvertement critiqué la politique de l'Etat hébreu. Son titre signifie «La haine l'emportera».

Montenegro : «Heaven» de D mol

D mol («ré mineur» en français) est un groupe composé d'élèves d'une école de chant.

Pologne : «Fire of love» de Tulia

Le groupe est composé de quatre chanteuses, dont l'une se prénomme Tulia. Leur premier album, sorti en 2018, est disque de platine.

Portugal : «Telemòveis» de Conan Osíris

A 30 ans, vainqueur de la 53e édition de Festival Da Canção en mars dernier, il a déjà sorti deux albums, en 2016 et en 2017. Il sera déguisé en oiseau pour sa chanson, qui signifie «Téléphones» en français.

Saint-Marin : «Say Na Na Na» de Serhat

Ahmet Serhat, d'origine turque, est un célèbre producteur et animateur de télévision. Il poursuit également une carrière musicale, et a déjà représenté Saint-Marin à l'Eurovision en 2016.

Serbie : «Kruna» de Nevena Bozović

La chanteuse est une habituée du concours. Elle a représenté son pays au concours junior en 2007, puis en 2013.

Slovénie : «Sebi» de Zala Kralj et Gasper Santl

Le duo formé en 2018 a remporté la finale nationale slovène EMA en 2019.

Deuxième demi-finale

Elle se tiendra le jeudi 16 mai prochain.

Albanie : «Ktheju tokës» de Jonida Maliqi

La jeune femme de 36 ans a commencé sa carrière musicale à l'âge de 13 ans. Célèbre dans son pays, elle a été coach dans la version albanaise de The Voice, a présenté Danse avec les stars dans son pays, et a interprété le rôle de Juliette dans la comédie musicale Roméo et Juliette. Son titre signifie «Retour sur terre».

Arménie : «Walking Out» de Srbuk

La chanteuse de 25 ans s'est fait connaître en participant à la version arménienne de X Factor, puis à The Voice of Ukraine.

Autriche : «Limits» de Pænda

Gabriela Horn, 30 ans, est une auteure-compositrice-interprète autrichienne.

Azerbaijan : «Truth» de Chingiz

Il s'est fait un nom à 13 ans seulement, en remportant le télé-crochet Pop Idol. Il a par la suite formé un groupe, Palmas.

Croatie : «The Dream» de Roko

Roko, 19 ans, s'était produit durant les répétitions avec deux grandes ailes d'ange dorées dans le dos.

Danemark : «Love is forever» de Leonora

Leonora a d'abord brillé pour ses performances en patinage artistique. Elle exerce toujours en tant qu'entraîneur et chorégraphe, et compose désormais ses propres chansons.

Irlande : «22» de Sarah McTernan

Sarah McTernan est arrivée troisième à la quatrième saison de The Voice of Ireland. A 25 ans, elle joue de la guitare, du piano et du tin whistle.

Lettonie : «That Night» de Carousel

Le duo est composé de Sabine Zuga et de Marcis Vasilevskis.

Lituanie : «Run With The Lions» de Jurij Veklenko

Il était second chanteur de Monika Linkyté pour le concours de l'Eurovision en 2015.

Malte : «Chameleon» de Michela

A 18 ans seulement, Michela a déjà remporté la version maltaise de X Factor.

Moldavie : «Stay» d'Anna Odobescu

La chanteuse de 27 ans, mère d'un petit garçon, n'a pas réussi à représenter son pays l'année dernière. Elle a décroché son billet cette année après avoir remporté le concours O melodie pentru Europa 2019.

Macédoine du nord : «Proud» de Tamara Todevska

La chanteuse de 33 ans tentera de faire mieux que sa grande sœur, treizième de sa demi-finale en 2014. Tamara Todevska avait échoué en demi-finale du concours européen de la chanson lors de sa première tentative, en 2008.

Norvège : «Spirit In The Sky» de KEiiNO

Le groupe, composé d'une rappeur et de deux chanteurs, a remporté l'édition 2019 du Melodi Grand Prix.

Roumanie : «On a Sunday» d'Ester Peony

Alexandra Cretu, de son vrai nom, est d'origine canadienne. Elle prépare actuellement son premier album.

Russie : «Scream» de Sergey Lazarev

Célèbre avec son groupe Smash!!, il est arrivé troisième au concours européen en 2016, à Stockholm.

Suède : «Too Late For Love» de John Lundvik

Né à Londres, le chanteur a été adopté par un couple suédois. Cet ancien athlète de 36 ans a remporté le Melodifestivalen 2019 en mars dernier.

Suisse : «She Got Me» de Luca Hänni

Du haut de ses 24 ans, le chanteur et mannequin a remporté la 9e saison de la version allemande de la Nouvelle Star. Dans la foulée, il a sorti plusieurs singles et quatre albums.

Pays-Bas : «Arcade» de Duncan Laurence

Il a atteint les demi-finales de The Voice of Holland, avant d'être sélectionné pour représenter son pays. Il fait partie des favoris.

Finale

La finale sera diffusée en direct sur France 2 le samedi 18 mai à partir de 21h.

Allemagne : «Sisters» de S!sters

Le duo «Sisters» s'est formé en janvier 2019, alors que le diffuseur NDR cherchait deux interprètes féminines pour sa chanson «Sisters» en vue de la sélection nationale suisse. Lors de la sélection, elles ont remporté le score maximal.

Espagne : «La Venda» de Miki

Miki Nuñez a été sélectionné après sa participation au télé-crochet Operacion Triunfo. Il était arrivé à la 6e place.

France : «Roi» de Bilal Hassani

Bilal Hassani, 19 ans s'est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube, après un passage dans The Voice Kids en 2015. Le Parisien de 19 ans a été sélectionné à l'issue du concours Eurovision, avec une chanson écrite par le duo Monsieur Madame. Il a été la cible d'attaques homophobes suite à son passage dans l'émission.

Israël : «Home» de Kobi Marimi

A 27 ans, il s'est produit dans plusieurs pièces de théâtre et comédies musicales. Il a remporté la sixième édition du télé-crochet HaKokhav HaBa en février dernier.

Italie : «Soldi» de Mahmood»

Né en Sardaigne, il qualifie son style musical de «Morocco Pop». Il a écrit la chanson du groupe qui a représenté l'Italie en 2013.

Sa victoire a particulièrement irrité l'extrême droite italienne, dont Matteo Salvini.

Royaume-Uni : «Bigger than us» de Michael Rice

Le jeune chanteur de 21 ans s'est fait connaître en participant à X Factor au Royaume-Uni.