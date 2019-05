ABC contre Poirot, soirée Molières et Le Meilleur Pâtissier : les 3 programmes à voir ce soir à la télé (13 mai)

La mini-série ABC contre Poirot sur Canal+, une soirée spéciale Molières sur France 2 et le concours du Meilleur Pâtissier dans sa version Choc des Nations, les trois programmes à regarder ce soir à la télévision.

ABC contre Poirot, à 22h40 sur Canal+ (et en intégralité sur mycanal)

Les travaux d'Hercule

John Malkovitch campe un Hercule Poirot vieillissant et persona non grata à Scotland Yard dans l’excellente mini-série britannique ABC contre Poirot. Méprisé par ses pairs, le célèbre enquêteur se voit contraint de reprendre du service alors qu’il reçoit des lettres menaçantes d’un inconnu. Dans le même temps, un serial killer sème les morts en laissant derrière lui de mystérieux indices.

Aux côtés d’un très convaincant John Malkovitch, les fans de la saga Harry Potter seront heureux de retrouver Rupert Grint dans la peau d'un inspecteur de Scotland Yard en froid avec Poirot.

Soirée spéciale Molières, à partir de 21h sur France 2

Trois coups sur le plancher

Le théâtre à l’honneur sur France 2. La chaîne proposera à 21h, Brûlez Molière, une fiction qui replonge dans les arcanes du pouvoir politique et ecclésiastique du XVIIe siècle et raconte au plus près la vie de Molière.

© Emmanuel Priou/FTV/Bonne Pioche

A 22h45, France 2 lèvera ensuite le voile sur la cérémonie de la 31è Nuit des Molières, retransmise en léger différé de la salle des Folies Bergères. L’événement, qui récompense comme de tradition le théâtre « dans toute sa diversité et sa vivacité », sera présenté par l’humoriste Alex Vizorek. Le maître de cérémonie sera entouré d’artistes, notamment Emmanuelle Devos, Lambert Wilson ou encore Jean-Pierre Darroussin.

La remise des prix sera suivie par une représentation de Tartuffe qui a réuni sur la scène du Théâtre de la Porte Saint-Martin à l’automne 2018 Pierre Arditi, Jacques Weber, Isabelle Gélinas Catherine Ferran et Marion Combes, mis en scène par Peter Stein.

Le Meilleur Pâtissier Professionnel : Le Choc des Nations à 21h sur M6

Duels pâtissiers

La guerre des cuistots. Douze brigades de pâtissiers professionnels vont s’affronter lors de duels dans la troisième édition du concours de pâtissiers professionnels spécial Choc des Nations présenté par Julia Vignali. «Brésil, Maroc, Russie, Argentine, Canada et Italie… De redoutables brigades de pâtissiers professionnels sont venues du monde entier pour défier six prestigieuses brigades arrivées des quatre coins de la France. Toutes n’auront qu’un seul but : prouver que leur pâtisserie est la meilleure du monde !» annonce M6.

Chaque semaine une équipe étrangère sera en duel face à une équipe française. La brigade qui aura vaincu tous ses adversaires défiera en duel final le vainqueur de l’année dernière : la brigade japonaise Mori Yoshida.

Pour arbitrer ces «matchs pâtissiers», un jury de pros composé de Cyril Lignac, Pierre Hermé et un nouveau venu : Benoit Blin, Meilleur Ouvrier de Grande-Bretagne et juré de « Bake off : The Professionals », la version anglaise de l’émission.

© Jean-Philippe Robin/M6