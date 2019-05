Moi, grosse, Plaire, aimer et courir vite, Des racines et des ailes : les 3 programmes à voir ce soir (15 mai)

La fiction «Moi, grosse» sur France 2, Plaisir, aimer et courir vite sur Canal+, et Des racines et des ailes sur France 3, les trois programmes à regarder ce soir à la télévision.

Moi, grosse (téléfilm), à 21h sur France 2

La vie à pleines dents

Un sacré coup dur. Raphaëlle exerce le métier d’animatrice des écoles avec passion. Le jour où une nouvelle directrice prend ses fonctions, celle-ci lui demande de changer de poste au sein de l’établissement au motif que son obésité ferait peur aux enfants. La jeune femme refuse, et se retrouve au chômage. Une situation qu’elle pense temporaire, elle qui dispose d’une expérience professionnelle et d’une solide formation. Mais Raphaëlle découvre rapidement que son poids est un frein dans sa quête d’un nouvel emploi. Elle va devoir se battre pour s’en sortir, et se faire accepter telle qu’elle est.

"Moi, grosse" ou le parcours d'une combattante dans une société gangrénée par la grossophobie !



Un film bouleversant à ne rater sous aucun prétexte !#BarjacProd #MoiGrosse #GroupeTelfrance





France 2 consacre une soirée spéciale autour du thème de la «grossophobie» avec la diffusion du téléfilm «Moi, grosse» - dans lequel la chanteuse et Youtubeuse Juliette Katz tient le premier rôle – suivi d’un débat animé par Julian Brugier sur la lutte contre l’obésité, mais aussi le problème de la stigmatisation des personnes en surpoids.

Plaire, aimer et courir vite (Film), à 21h sur Canal+

L’urgence de l’amour

Une rencontre qui change tout. Arthur, 20 ans, est étudiant à Rennes. Son existence est bouleversée quand il fait la connaissance de Jacques, un écrivain vivant à Paris, et père d’un petit garçon. Ce dernier tombe sous le charme du jeune homme, mais se montre hésitant à le séduire. La raison est simple : Jacques est atteint par le virus du Sida, et sait que ses jours sont comptés. Pourtant, le temps d’un été, lui et Arthur vont vivre une histoire d’amour intense. Mais Jacques, hanté par la mort qui le suit comme son ombre, sait que cela ne fait que compliquer son départ imminent.

Réalisé par Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite est mélodrame touchant mettant en scène les amours d’un écrivain trentenaire avec un étudiant dans les années 1990. Une décennie qui se manifeste à l’écran autant par la bande son (Massive Attack, The Sundays, Siglo XX, etc.) qu’à l’image. Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamps sont captivants dans les rôles principaux. On notera également la présence lumineuse de Denis Podalydès dans le rôle d’un ancien ami devenu meilleur ami dont les répliques sont aisément les plus savoureuses du film.

Des racines et des ailes (magazine), à 21h sur France 3

Au fil du fleuve

Du soleil dans les yeux. Le magazine Des racines et des ailes installe son plateau à Florence, berceau de la Renaissance, pour un voyage au fil de l’Arno à la découverte des plus belles villas médicéennes bâties par la famille de Médicis dans la campagne, le long du fleuve. Les téléspectateurs vont également découvrir Pise et l’incroyable histoire de la Tour penchée, la rivale de Florence, Arezzo et ses maisons-tours, une particularité architecturale des cités toscanes, ainsi que la vallée du Chianti et ses vignobles avec, notamment, la visite du domaine de Vignamaggio où est produit le célèbre Chianti Classico.