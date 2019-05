Veep : clap de fin pour la satire décapante des coulisses de la Maison Blanche

Le temps est venu pour Veep de dire adieu. Après sept saisons, le drama politique emmené par Julia-Louis Dreyfus et récompensé par 17 Emmy Awards s'arrête sur un ultime épisode de 45 minutes à découvrir le 13 mai sur OCS.

Une double ration qui ne suffira pas à consoler les fans de l'arrêt de cette hilarante série HBO dont l'ultime saison 7 ne comporte, ô tristesse, que sept épisodes. (Attention spoilers) La candidate à la présidence américaine Selina Meyer reviendra-t-elle dans le Bureau Oval ? Le cast promet en tous les cas une toute dernière blague «que personne n'aura vu venir»...

Depuis ses débuts en 2012, Veep pose un regard acéré sur les arcanes de la vie politique américaine dans une veine acido-comique terriblement addictive. Les personnages, l'inénarrable égocentrique avide de pouvoir Selina Meyer et son staff d'incompétents, tous détestables mais terriblement attachants, nous ont offert des moments jubilatoires, des joutes oratoires à coups de punchlines incisives (un débit mitraillette d'insultes ultra-élaborées), un cortège de situations ridicules qui ont, hasard du calendrier, parfois étrangement ressemblé aux bévues bien véritables de la présidence Trump. Des séquences où l'art du rire a atteint des sommets de maîtrise, dans le texte, dans le tempo, dans chaque pas, chaque respiration, chaque battements de cils des acteurs.

Au sommet de son art, Julia-Louis Dreyfus (Seinfeld), en rémission d’un cancer du sein révélé en 2017 et qui a bouleversé le tournage de la série, a confié au site Porter combien avoir gardé un pied dans le travail pendant le traitement l’avait aidé : «Aller travailler était une joie très distrayante, et j'étais heureuse d'avoir la force de le faire. De gagner ma vie en étant créative, de faire rire ou pleurer les gens, est un p*** de cadeau». Thank you, Madam President.

Veep, épisode 7 saison 7, à voir en US+24 sur OCS City à 22h55 le lundi 13 mai et à la demande.