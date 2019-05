Les fans de GOT dans l'angoisse avant l'épisode 5 de la saison 8 (Spoilers)

Pour l'épisode 5 de la saison 8, qui sera diffusé cette nuit, à 3h du matin, ça passe ou ça casse. Les fans, globalement déçus après l'épisode 4, espèrent vivre (enfin) un grand moment.

Depuis le début de l'ultime saison, la frustation a d'ailleurs pris le pas sur l'excitation. Les showrunners David Benioff et D. B. Weiss sont plus que jamais attendus au tournant.

A tout à l’heure les amis, ils jouent leur dernière cartouche la. Si l’épisode est nul, on vannera plus Benioff et Weiss qu’on n’à jamais vanné Nolan https://t.co/ol0VkfIYJ5 — Le 7ème art (@Aestheti1Movies) May 12, 2019

(Bonus) Est-ce qu'on peut faire une pétition pour refaire la saison 8 ? A part les deux premiers épisodes (le deuxième surtout, presque parfait), y a rien qui va.





Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. A tantôt. — Glitched & Confused (@GlitchedC) May 12, 2019

L'épisode 3 avait évidemment le potentiel de tout faire exploser, mais la fameuse bataille de Winterfell a été très courte et sombre.

STRATÉGIE BANCALE ET MISE EN SCÈNE CRITIQUÉE

Pour rappel, il s'agissait de mettre fin à la pire menace qui planait sur Westeros, annoncée dès la première saison, à savoir les marcheurs blancs.

Franchement, les White walkers n'ont pas vraiment pas été à la hauteur, et sont tombés dans tous les pièges tendus. Et pourtant, la stratégie mise en place par Jon Snow, Daenerys et toute sa bande était totalement bancale, comme certains n'ont pas manqué de le faire remarquer.

Bon oublions la honte qu'est cette saison 8, pour vous c'est quoi la saison d'or de GoT, la meilleure des meilleures ? pic.twitter.com/1IzNZWyEHh — Camera Oscura (@HiddenMov1es) May 8, 2019

C est ce soir que Cersei meurt pour laisser place à Daenerys sur le trone ? Beurk — Malko (@FreeDybala) May 12, 2019

En outre, la très looongue mise en place du combat, pendant deux épisodes, a été critiquée. Tout comme l'étonnante facilité avec laquelle le Night King a été éliminé.

Dans l'épisode 4, c'est la mort du deuxième (sur trois) dragon de Daenerys, trop facile, qui a été taillée en pièces (tout comme le voyage express de Bronn à Winterfell, appelé aussi l'étrange scène de l'arbalète).

Bronn bursting into Winterfell conveniently undetected like pic.twitter.com/Lvbg6PfJJ9 — Patrick Hosken (@patrickhosken) May 6, 2019

UNE DERNIÈRE BATAILLE À RÉUSSIR À TOUT PRIX

Résultat, il ne reste plus que deux épisodes, deux armées face à face, un seul trône, et Cersei contre le reste du monde. Cette nuit, pas de blabla, il faut que le schmilblick avance enfin avec cette dernière bataille, qui promet des morts de chaque côté (Jon ? Tyrion ? Jaime ? Daenerys ? Arya ? Le Limier ? Bronn ? Cersei ? La montagne ?) et des hordes de fans en pleurs. La mise en bouche devra être parfaite avant la dernière ligne droite, dans une semaine.

Rendez-vous cette nuit dès 3h du matin pour la diffusion en simultané avec les Etats-Unis sur OCS City, et sur myCANAL.fr.