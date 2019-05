Eurovision : Tout savoir sur Lake Malawi, le groupe représentant La République Tchèque

Sixième l’an passé grâce à la performance du «Justin Bieber tchèque» Mikolas Josef, la République tchèque compte de nouveau sur la pop avec Lake Malawi pour tenter de remporter la 64e édition du concours Eurovision qui se déroulera du 14 au 18 mai au Convention Center de Tel Aviv.

Formé en 2013, Lake Malawi, est un groupe d'indie pop composé de l’auteur-compositeur et interprète Albert Cerny, et des musiciens Jeromym Subrt (basse et clavier), et Antonin Hrabal (batteur). Le nom Lake Malawi a été en partie inspiré par la chanson Calgary de Bon Iver.

La formation compte déjà à son actif un EP sorti en 2015 (We are making love again) et un album studio sorti en 2017 (Surrended by light). Elle a déjà fait plusieurs tournées et a assuré les premières parties d'artistes internationaux à l'instar de Mika, 30 Seconds to Mars et The Kooks. A noter que le chanteur Albert Cerny est l'ancien leader du groupe Charlie Straight qui a entre autre reçu le MTV Award du Best Czech/Slovak Act en 2010.

C’est avec l’entraînante «Friend of a friend» que Lake Malawi défendra les couleurs de La République tchèque au concours de l'Eurovision 2019. Un titre aux sonorités électro légèrement rétro qui sort un peu du style habituel du groupe.

La République tchèque a commencé à participer au concours Eurovision en 2007 et en a été absente entre 2010 et 2014 pour des raisons financières. En 2018 à Lisbonne Mikolas Josef s’était classé à une excellente sixième place, la meilleure de toute l’histoire pour la République tchèque. Le trio est prêt pour tenter de faire encore mieux.