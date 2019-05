Eurovision : Tout savoir sur Zala Kralj et Gasper Santl, candidats de la Slovénie

Zala Kralj & Gasper Santl représentent la Slovénie au Concours Eurovision 2019 à Tel Aviv. Après avoir remporté le billet pour la demi-finale lors du «Evrovizijska Melodija 2019», le duo se montre calme et confiant, estimant qu’il n’y a pas de défi qu’ils ne pourraient affronter ensemble.

Ils ont uni leurs forces en 2017. Avant de se rencontrer, ils se concentraient tous les deux sur leurs carrières individuelles.

Zala Kralj s'est lancé dans la musique en postant plusieurs de ses reprises sur les réseaux puis en écrivant ses propres chansons basées sur la narration douce et le chant mélodique.

Gasper Santl, lui, commence à jouer de la guitare dès l'enfance. Lorsqu’il atteint l’adolescence, sa musique le conduit à Prague, où, sous l’aile de Faust Records studio, il étudie pour devenir producteur audio et compositeur. Deux ans plus tard, en quête d’inspiration, il décide de faire un voyage à vélo en Europe, où il écrit le refrain du premier single du duo «Valovi».

«Valovi» a connu un énorme succès en passant sur toutes les stations de radio à travers la Slovénie et en remportant le prix annuel de musique slovène «Zlata piščal» pour la meilleure chanson de 2017. Le duo revient en 2018 avec deux nouvelles chansons, chacune mettant en vedette l'univers des deux artistes.

Lorsque Gasper et Zala créent un nouveau single, ils essaient de transmettre un message significatif à leurs auditeurs. Pour l'Eurovision, ils espèrent trouver des gens pour qui la musique signifie quelque chose. Le lien créatif le plus important pour eux, c'est leur désir combiné de raconter des histoires dans leurs chansons ainsi que leur capacité à écrire et à interpréter la musique et le style de l'autre.