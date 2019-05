Game of Thrones, saison 8 : les 5 moments forts de l’épisode 5 (SPOILERS)

L’épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones a vu la ville de Port-Réal être réduite en cendres par Daenerys Targaryen qui, de manière unilatérale, a fait le choix d’assouvir sa vengeance malgré la reddition de l’armée adverse.

Cette décision éminemment contestable de Daenerys Targaryen aura très certainement d’importantes répercussions sur ses relations avec Jon Snow et sa position de future souveraine du Royaume des Sept Couronnes. Celle qui se considérait comme l’héritière légitime du trône vient de perdre la quasi-totalité de ses soutiens – qui n’étaient déjà pas nombreux – à Westeros.

Désormais, seule la démonstration de sa toute-puissance à l’aide de son dernier dragon, et la peur que cela inspire dans le cœur de ceux qui souhaiteront se dresser sur son chemin, semblent en mesure de garantir sa prise de pouvoir. Ce qui est loin d’être idéal pour celle qui souhaitait délivrer le peuple de la tyrannie.

Daenerys Targaryen va avoir bien du mal à justifier ses actes lors du dernier épisode. Elle est devenue – du moins aux yeux de la population de Westeros – exactement ce qu’elle disait vouloir combattre, à savoir un despote complètement aveuglé par sa propre ambition, prêt à sacrifier des milliers d’innocents pour arriver à ses fins. Comment Jon Snow va-t-il réagir ? Arya Stark va-t-elle ajouter Daenerys sur sa liste de «personnes à tuer» ? Qui gouvernera à la fin du dernier épisode ? L’épisode 6 devrait apporter les réponses à ses questions.

Sans transition, revenons sur les cinq moments forts de cet épisode 5.

La mort de Varys

Melisandre, la prêtresse rouge, l’avait prévenu. Varys a été exécuté par Daenerys Targaryen en raison de sa préférence de voir Jon Snow – alias Aegon Targaryen, l’héritier légitime du Trône de Fer – gouverner Westeros. La mère des dragons ne pouvait laisser passer ce qu’elle considérait être un acte de trahison. Avant de mourir, celui qui était surnommé l’Araignée, ou encore le Maître des Chuchoteurs, a rédigé des lettres dans lesquelles il révèle la véritable identité de Jon Snow. Et on sait que, dans Game of Thrones, celui qui est assis à son bureau avec une plume à la main, est en mesure de secouer le royaume plus qui que n’importe quelle armée (souvenez-vous de Tywin Lannister qui n’avait pas son pareil pour changer le cours de l’histoire à l’aide d’un simple courrier).

A qui ont-été envoyées ces lettres ? A la Banque de Fer ? Aux Mestres de la Citadelle ? Et quelle sera leur impact sur le paysage politique de Westeros ? Il est tout à fait possible que le courrier de Varys joue un rôle central dans la conclusion de Game of Thrones. Celui qui était l’éminence grise la plus influente de tout le royaume va probablement déclencher une réaction en chaîne avec cette révélation, ce qui devrait prendre tout le monde par surprise, Daenerys Targaryen la première.

Deux frères

Ce fût aussi court qu’émouvant. Tyrion et Jaime Lannister nous ont offert un des moments les plus touchants de la série ave cette ultime conversation. Libéré par Jaime dans la saison 4 alors qu’il venait d’être condamné à mort, Tyrion en a fait de même pour son grand frère dans cet avant-dernier épisode de la saga. Il a également organisé son éventuelle fuite avec Cersei en mettant un bateau à sa disposition à la sortie d’un passage secret au pied du Donjon Rouge. Malgré tout ce qui a pu se passer, Tyrion aura tout tenté de sauver son frère et sa sœur, même si cela risque de le mener tout droit à sa propre exécution (si Daenerys apprend ce qu’il a fait, Tyrion sera lui aussi transformé en brochette).

Qui n’a pas senti poindre une larme dans son œil au moment où Tyrion exprime sa reconnaissance à Jaime de l’avoir toujours traité comme une personne normale, et non comme un monstre ? La relation entre les deux frangins était une des sous-histoires les plus passionnantes développées dans la série. Et sa conclusion est plus qu’honorable.

L’assaut implacable

Bon bah, la Compagnie Dorée n’aura pas fait long feu (LoL). Ivre de colère, rongée par la peur, déçue en amour, le premier assaut de Daenerys Targaryen fut une démonstration de puissance et d’efficacité. La flotte d’Euron Greyjoy a été pulvérisée en quelques secondes. Les soldats de la Compagnie Dorée ont été transformés en torches humaines encore plus rapidement. La destruction des portes où ces derniers étaient postés a permis à l’armée de la mère des dragons de pénétrer à Port-Réal avec un avantage décisif.

A tel point que les soldats adverses ont rapidement compris qu’il ne servait à rien de continuer à se battre. Les cloches ont sonné pour annoncer leur capitulation. Les dommages infligés à la ville, et à la population étaient alors minimes. Hourra !!! Mais… incapable de se satisfaire de cette écrasante victoire, et manifestement en pleine dépression nerveuse, Daenerys a fait le choix de poursuivre la destruction de la ville, et de ses habitants, et de devenir…

La Reine des Cendres

On va certainement en apprendre plus sur ce qui a pu se passer dans la tête de Daenerys Targaryen (déception amoureuse, soif de vengeance, sentiment de peur, etc.) au moment où elle a décidé de réduire en cendres la ville de Port-Réal, et de tuer 90% de sa population dans l’opération. Dans la saison 2, la mère des dragons avait eu une vision dans la Maison des NonMourants où elle marchait dans une salle du trône de Fer en ruine, et de ce que beaucoup supposaient être de la neige tombant du ciel (signe que le Roi de la Nuit allait peut-être réussir à atteindre Port-Réal). Désormais, on sait que ce ne sont pas des flocons, mais les cendres de la ville et de ses habitants qui flottent dans l’air irrespirable d’une cité à feu et à sang.

Quelles seront les conséquences sur le grand final de Game of Thrones ? Probablement colossales. Il n’a échappé à personne que Jon Snow a été horrifié par la décision unilatérale de celle qu’il aime (aimait ?) de faire tomber le feu sur la ville, alors que l’armée adverse venait de capituler. Guerrier respectable qui s’est toujours illustré par son sens de l’honneur, Aegon Targaryen a été probablement écœuré par ce spectacle tragique. Idem pour Arya Stark, qui a failli mourir à 56 reprises avant de parvenir à s’enfuir sur le dos d’un cheval blanc, et a vu des innocents agoniser et/ou pulvériser par les flammes à chaque coin de rue. L’épisode final promet d’être captivant.

Cersei et Jaime

Le couple terrible n’est plus. Aussi abominable et détestable soit-elle, Cersei Lannister a eu droit à une fin presque poétique. Elle est morte dans les bras de celui qu’elle n’a jamais cessé d’aimer, son frère jumeau, Jaime. Les amants étaient à l’origine de 90% des problèmes apparus à Westeros depuis le lancement de la série en 2011. Ils sont à jamais unis dans la mort, libérés des luttes politiques incessantes qui n’ont, manifestement, pas fini de secouer le Royaume des Sept Couronnes. La Reine est morte. Longue vie à la Reine.

Retrouvez la saison 8 de Game Of Thrones tous les lundis en simultané avec les US dès 3h du matin sur OCS City, et sur myCANAL.fr.