La tour Eiffel a-t-elle toujours la même taille ?

Dominant la capitale depuis 1889, la tour Eiffel semble immuable dans le ciel de Paris. Et pourtant, sa taille officielle (324 mètres) change légèrement dans l’année.

Un phénomène lié à la structure de la Dame de fer et aux principes de la physique. En effet, selon la loi de la «dilatation thermique», le volume d’un corps augmente en même temps que sa température, et inversement. Or, le métal utilisé pour la construction du monument – du fer puddlé – est très sensible à la chaleur.

Ainsi, en été, lorsque le thermomètre avoisine les 30 °C, elle est plus grande d’une vingtaine de centimètres qu’en hiver, où la structure a tendance à se rétracter.

Par ailleurs, la tour «penche» avec la chaleur. Quand l’une de ses faces est au soleil, elle s’agrandit, tandis que les autres restent stables. Ainsi, son sommet s’incline – de quelques centimètres – à l’opposé du soleil.