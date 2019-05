Meurtres au paradis, Under the silver lake, Mon invention vaut de l'or : les 3 programmes à voir ce soir à la télé (20 mai)

La série Meurtres au paradis sur France 2, le film Under the silver lake sur Canal+Cinéma, et le divertissement Mon invention vaut de l'or sur M6, les trois programmes à regarder ce soir à la télévision.

Meurtres au paradis, saison 8, à 21h sur France 2

Enquêtes sous le soleil

France 2 lève le voile sur la saison 8 de son joyeux polar Meurtres au Paradis. Les huit nouveaux épisodes verront l’inspecteur Jack Mooney reprendre du service et le moins que l’on puisse dire est qu’il n’aura pas vraiment le temps de s’ennuyer entre le propriétaire d’un zoo assassiné sans qu’aucune présence humaine ne puisse être détectée près de lui, une présentatrice d’une émission de télé retrouvée noyée, ou encore un animateur radio tué en direct lors de son émission.

Ce soir c’est sur le cas d’un homme retrouvé mort poignardé dans l’Honoré express, le bus reliant le ferry à Sainte Marie, qu’il doit investiguer. Quels liens les passagers pourraient-ils avoir avec la victime, fraîchement libérée de prison après une peine de 16 ans pour le braquage d’un casino…

A noter que la BBC a renouvelé la série pour deux saisons supplémentaires, dans lesquelles les fans seront encore heureux de retrouver Ardal O'Hanlon, Tobi Bakare, Shyko Amos, Don Warrington et Elizabeth Bourgine.

© Red Planet Pictures Limited

Under the silver lake, à 20h50 sur Canal+Cinéma

Los Angeles parano

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, disparaît brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville…

Comme l’héroïne de l’excellente série Search Party, le héros d'Under The Silver Lake, est un jeune désoeuvré qui trouve dans la quête soudaine et effrénée d’une personne disparue (ici son ensorcelante voisine) un sens à sa vie. Le réalisateur David Robert Mitchell (It Follows) explique que Sam se lance sur les traces de Sarah non pas par amour mais « parce que la quête le stimule. Il veut croire en un monde rempli de mystères, de codes et de sens cachés – bien qu’il ait peur de ce qu’il risque de trouver ».

Sélectionné à Cannes et salué par la critique, le film s’inspire de Mullholland Drive pour sa plongée dans une Los Angeles mystérieuse ainsi que pour son récit à ellipses. Habité par une exquise autodérision, Under the silver lake cache habilement sous sa surface une réflexion sur la pop culture. L'acteur Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) confirme son talent dans cet étrange conte désenchanté et bourré de références geek. Avec aussi Riley Keough et Topher Grace.

Mon invention vaut de l'or, à 18h40 sur M6

Il fallait y penser

Après un premier numéro diffusé en primetime en 2017, Mon invention fait de l’or est de retour sur M6 mais cette fois en mode en access prime time quotidien.

Du sac à dos connecté au pommeau de douche ultra économe en passant par un accessoire pour enfiler les housses de couette… Persuadés d’avoir inventé le produit qui va révolutionner la vie des Français, des centaines de personnes se sont inscrites pour y participer.

Chaque jour deux jurés, à savoir Jerôme Bonaldi (journaliste scientifique et spécialiste des objets de demain) et Erika Delattre (responsable du développement pour des grandes enseignes et spécialiste des tendances), sélectionneront les inventions qui accèderont à la grande finale. A la clé pour les inventeurs, la commercialisation de leur trouvaille…





© Thomas Padilla/M6