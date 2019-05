GOT : 10 questions brûlantes sur l'épisode 5 de la saison 8 (Spoilers)

La série Game of Thrones n'a plus qu'un épisode devant elle pour conclure. L'épisode 5 a été un véritable déluge de feu. Si certains ont apprécié, d'autres n'ont pas masqué leur déception, et pointé de nombreuses incohérences. De nombreuses questions restent posées.

Comment DAENERYS A-T-ELLE RÉUSSI À DÉTRUIRE UNE VILLE AVEC UN SEUL DRAGON ?

Le dragon de Daenerys ne brûle pas tout sur son passage. Son souffle fait littéralement exploser les bâtiments. A côté, Apocalypse Now est une bleuette pour adolescents.

à quel moment tyrion est-il devenu aussi crétin ?

En huit saisons, il a survécu à tout, franchi tous les obstacles. Et là, l'évolution du personnage, qui semble broyer du noir en permanence depuis plusieurs épisodes, nous laisse perplexe.

POURQUOI LES SCORPIONS (BALISTES) SONT-ILS DEVENUS INUTILES, D'UN SEUL COUP ?

Deux balistes posées sur des navires (facile de viser avec les vagues…) avaient suffi à éliminer un dragon (certes affaibli) dans l'épisode 4. Dans l'épisode 5, Drogon sème la terreur et semble invincible. Pourquoi ?

À QUOI A SERVI LA COMPAGNIE DORÉE, RECRUTÉE À PRIX D'OR PAR CERSEI ?

Les mercenaires impitoyables ont été réduits à néant en deux coups de cuillère à pot. Une belle arnaque.

POURQUOI ARYA EST-ELLE VENUE À KING'S LANDING ?

Elle a accompagné Sandor Clegane et vu le mal de près. Et puis, elle est repartie, couverte de cendres. Un rêve de directeur photo, un cauchemar de scénariste.

POURQUOI RASER UNE VILLE QUE L'ON VEUT CONQUÉRIR ?

Ça n'a aucun sens, mais passons.

COMMENT EURON, EN PLEINE PANIQUE, EST-IL TOMBÉ SUR JAIME ?

Coïncidence, coïncidence ? Dis donc, on en fait, des rencontres, dans cette petite crique.

POURQUOI DAENERYS NE S'ATTAQUE-T-ELLE PAS AU DONJON ROUGE EN PREMIER ?

Logiquement, Cersei s'y trouve en permanence. Il aurait suffi de viser le bon balcon.

POURQUOI CERSEI N'AVAIT-ELLE AUCUN PLAN POUR S'ÉCHAPPER ?

Bien décidée à sauver son enfant à naître, la reine semble totalement tétanisée, sans raison.

D'OÙ PEUT BIEN SORTIR LE CHEVAL BLANC D'ARYA ?

Au delà de la symbolique pure et dure, voire des références bibliques, ça ne sert à rien non plus.