GoT : les parents qui ont appelé leur fille Daenerys confrontés à l'évolution du personnage

Parmi les spectateurs de Game of Thrones les plus horrifiés par la transformation de Daenerys en psychopathe assoiffée de sang, dans l'épisode 5 de la saison 8, on comptait sûrement les parents qui avaient décidé de donner le prénom de la Reine des dragons à leur fille.

Alors que Daenerys a décidé de réduire Port-Réal en cendres, ignorant la volonté de la population de se rendre en sonnant les cloches de la ville, l'image de celle qui incarnait la justice et la bonté en a pris un sacré coup. Et son prénom est désormais plus difficile à porter.

Ce, alors qu'en France 81 petites filles porteraient le prénom «Daenerys», dont 18 nées en 2017. On compte également 77 Khaleesi, le nom de Daenerys lorsqu'elle devient la reine des guerriers Dothrakis.

La première petite Khaleesi était née en juin 2013 à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Et «Khaleesi» a fait son entrée dans l'Officiel des prénoms en 2014. En 2017, 19 petites filles ont ainsi été nommées Khaleesi en France, et on compterait au total 77 Françaises portant ce prénom.

Shout out to all those parents who named their kids Daenerys and Khaleesi. Happy Mother’s Day! — Keith Calder (@keithcalder) 13 mai 2019

Aux Etats-Unis, ce sont pas moins de 3500 petites filles qui ont été prénommées Khaleesi depuis le début de la série en 2011, 560 pour la seule année 2018. En 2017, il s'agissait du 630e prénom le plus donné dans le pays. Et pour la seule année 2018, 171 petites filles ont hérité du prénom Daenerys outre-Atlantique.