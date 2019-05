Manifest, Everybody knows et États-Unis, la mort sur ordonnance : les 3 programmes à voir ce soir à la télé (14 mai)

La série Manifest sur TF1, Everybody knows sur Canal+, et États-Unis, la mort sur ordonnance sur France5, les trois programmes à regarder ce soir à la télévision.

Manifest (série), à 21h sur TF1

Mystère dans les airs

Un étrange phénomène. En avril 2013, la famille Stone attend d’embarquer dans l’avion devant les ramener chez eux après un séjour en Jamaïque. En raison du grand nombre de passagers, les voyageurs sont répartis dans deux avions différents. Michaela, son frère Ben, et Cal, le fils de ce dernier atteint d’une leucémie, prendront le second vol. Grace, la femme de Ben, Olive, la sœur aînée de Cal, et les grands-parents, embarquent dans celui qui était prévu, et arrivent sans encombre.

Le second vol traverse une zone de turbulence particulièrement intense, mais parvient également à destination. Ou presque. Sur place, ils sont accueillis par la NSA, l’agence de sécurité intérieur, et une multitude de voitures de police. Ils apprennent que leur vol a disparu des écrans radars, et que cinq ans et demi se sont écoulés depuis leur disparition. Les 191 passagers retrouvent leurs proches. Eux n’ont pas pris une ride. Les autres ont continué de vivre. Les retrouvailles s’annoncent difficiles. Plus étrange encore, Ben et Michaela, ainsi que tous les passagers, entendent des voix semblant les « guider ». Pendant ce temps-là, les autorités tentent de comprendre ce qui a pu se passer.

Lancée en septembre 2018 sur la chaîne américaine NBC, Manifest est une série en seize épisodes qui allie habilement le drame familial et fantastique, avec une touche d’enquête policière. Les téléspectateurs retrouvent au casting quelques visages connus, notamment Josh Dallas (Once Upon A Time), Melissa Roxburgh (Arrow) ou encore Athena Karkanis (House of Cards).

Everybody knows (Film), à 21h sur Canal+

Le poids du passé

Ce devait être une célébration. Laura vit en Argentine, à Buenos Aires, avec son mari Alejandro, et leurs deux enfants. Elle entreprend un voyage dans son Espagne natale pour assister au mariage de sa petite sœur, Ana. Son conjoint ne peut pas les accompagner. Laura est ravie de renouer avec sa famille dans ce village viticole. Elle y retrouve également Paco, son ancien amant. Mais alors que la soirée de mariage bat son plein, Laura remarque l’absence de sa fille, Irene. Celle-ci semble avoir disparu sans laisser de traces.

Très vite, des recherches sont organisées pour la retrouver, tout le monde cherchant à comprendre ce qui a pu se passer. Alejandro, le père d’Irene, est prévenu, et se rend immédiatement sur place. L’enquête autour de cette mystérieuse disparition fait remonter à la surface d’anciens secrets enfouis qui vont profondément secoués toutes les personnes impliquées.

Film d’ouverture du Festival de Cannes en 2018, Everybody knows est un film bouleversant parfaitement mis en scène par le réalisateur Asghar Farhadi qui, sur la base d’un secret douloureux, parvient à capter toute la cruauté sociale condensée dans ce village. Javier Bardem et Penelope Cruz sont au sommet de leur talent.

États-Unis, la mort sur ordonnance (documentaire), à 20h50 sur France 5

Enfer médicalisé

Un combat collectif. Le documentaire «États-Unis, la mort sur ordonnance» se penche sur la crise des opioïdes qui touche le pays. Toutes les couches de la société sont touchées par la prescription, et la consommation, de ces cachets vendus légalement en pharmacie appelés hydrocodone, Percocet, Oxycontin ou Fentanyl à l’origine de 72.000 décès par overdose l’an dernier, soit 196 personnes par jour.

Tous présentent le même composant actif que l’héroïne, et sont parfois jusqu’à 1.000 fois plus concentrés en opium. La journaliste Sophie Przychodny a passé une année dans l’État d’Oklahoma pour y suivre le combat d’une communauté qui tente de se dresser face au pouvoir des grands laboratoires et corps médical responsables. Une enquête qui fait froid dans le dos.