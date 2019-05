Eurovision 2019 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Concours Eurovision de la chanson 2019 aura lieu à Tel Aviv, en Israël, du 14 au 18 mai 2019. L'événement sera diffusé sur France 2 à partir de 21h.

Ce sera la première fois que l'Eurovision a lieu en Israël depuis 20 ans. Il aura lieu dans l'enceinte du parc des expositions de Tel Aviv.

Netta Barzilai, chanteuse israélienne, avait remporté l'édition 2018 de l'Eurovision avec une chanson résolument féministe, s'inscrivant dans la lignée du mouvement MeToo et du droit des femmes à disposer de leur corps. C'est donc dans son pays natal que l'édition 2019 se déroulera.

