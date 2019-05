Vidéo : Bilal Hassani séduit après avoir chanté «Roi» en demi-finale de l'Eurovision

Tout de blanc vêtu, Bilal Hassani a présenté mardi soir un visage séduisant lors de son interprétation de «Roi» en demi-finale de l'Eurovision. Sa prestation a été largement saluée par le public de Tel-Aviv.

Le Français, qui fait partie des favoris selon les prédictions des bookmakers, s'est présenté avec son habituel look androgyne incarné par sa perruque blonde. A ses côtés, deux danseuses, Lizzy Howeel, une jeune femme en surpoids, et Ching Lang souffrant de surdité. Deux profils censés correspondre avec le message délivré par le morceau «Roi» qui pointe les préjugés et les idées reçues, notamment véhiculés sur les réseaux sociaux.

La France appartenant au «Big 5» avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni, Bilal Hassani est automatiquement qualifié pour la grande finale de samedi. Sa prestation de mardi avait donc plus valeur d'«échauffement» qu'autre chose. Mais elle a le mérite d'avoir confirmé que le représentant tricolore était prêt pour ramener la couronne en France, ce qui serait une première depuis...1977.