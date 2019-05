Game of Thrones : Arya, Jon Snow, Tyrion... Qui va tuer Daenerys ?

Après huit années, autant de saisons et 71 épisodes, Games of Thrones va tirer sa révérence ce dimanche. Et le dernier épisode mettra probablement en scène l'affrontement entre Daenerys, qui de «Reine des dragons» s'est métamorphosée en «Reine folle» et les autres personnages parvenus à survivre jusqu'alors.

Ils ne sont ainsi plus que quelques uns à faire figure de favoris pour être celui ou celle qui empêchera Daenerys de monter sur le Trône de fer - ou ce qu'il en reste - et d'instaurer un règne basé sur la peur et la violence : Jon Snow (Aegon Targaryen), Tyrion Lannister, ainsi qu'Arya, Bran et Sansa Stark. Une seule chose est certaine : les fans ne pardonneront pas un final décevant.

Arya Stark, un nouveau nom sur sa liste ?

Et si c'était elle, le personnage le plus important de la série ? Non contente d'avoir débarassé le royaume des Sept couronnes de la menace ultime représentée par les marcheurs blancs et le Roi de la nuit, Arya Stark pourrait bien achever de ramener la paix et la justice en éliminant Daenerys.

Elle était d'ailleurs bien partie pour le faire, accompagnée du Limier, avant que la Reine des dragons ne décide de se rendre coupable de crimes de guerre en réduisant Port-Réal et les civils qui y habitaient en cendres. Certes, sa présence a permis aux réalisateurs de la suivre et de filmer ainsi la destruction de a ville du point de vue de ses habitants, la scène de la petite fille tentant de sauver sa mère grièvement blessée en étant l'illustration la plus poignante. Mais la désormais jeune femme n'est pas du genre à abandonner aussi facilement. Lorsqu'elle a décidé de tuer quelqu'un, elle le traque sans relâche.

La question est désormais de savoir où l'emmenera le cheval blanc apparu comme par magie au milieu des ruines. Et c'est là que l'on peut se rappeller de la fameuse prophétie de Mélisandre, selon laquelle Arya «fermera des yeux marrons, bleus et verts». Les yeux marrons étaient ceux de Walder Fey, les yeux bleus ceux du Roi de la nuit. Les yeux verts ne seraient-ils pas ceux de Daenerys ?

Sansa Stark, au nom du nord ?

Sansa a sûrement été la première à déceler le côté sombre de Daenerys. Elle n'a d'ailleurs jamais caché son hostilité envers la relation qu'entretient cette dernière avec son cousin, Jon Snow. Alors que ce dernier semble de plus en plus perdu, aveuglé par l'amour, elle multiplie les mises en garde, et affiche clairement son hostilité envers Daenerys lorsque cette dernière tente de l'embobiner dans l'épisode 2 de la saison 8. «Les hommes font des choses stupides pour les femmes, ils se font facilement manipuler», lui rappelle-t-elle d'ailleurs. Une scène qui a donné lieu à l'un des mèmes les plus populaires de l'année.

A la fin de cet entretien, Daenerys ne cache d'ailleurs pas son intention de s'installer sur le trône de fer après la disparition du roi de la nuit et de l'armée de Cersei. Et lorsque Sansa lui demande ce qu'il adviendra du Nord, Daenerys lui oppose un silence qui en dit long.

Définitivement convaincue qu'il est vital de s'opposer à la Reine des dragons, Sansa s'empresse de révéler à Tyrion la véritable identité de Jon Snow, Aegon Targaryen, seul héritier légitime du trône.

Comme pour Bran, il est difficile d'imaginer Sansa tuer elle-même Daenerys, elle qui n'a jamais fait de mal à une mouche. En revanche, elle pourrait tirer les ficelles afin de provoquer la mort de celle qui menace le Nord et sa famille, et ainsi contribuer à installer Aegon Targaryen sur le trône de fer.

A moins qu'elle ne fasse appel à Ser Brienne de Tarth, plus décidée que jamais à oeuvrer pour les intérêts de Sansa après avoir dû renoncer à son amour naissant avec Jaime.

Tyrion, du sang sur «la main» ?

Fidèle à sa reine, Tyrion a commencé à tomber en disgrâce au début de la saison 8, en se montrant pour le moins naïf concernant l'attitude de sa soeur, Cersei. Et l'attitude de Daenerys après le premier face-à-face avec Cersei et ses alliés va rapidement lui faire comprendre que la situation va déraper. Cela pourrait expliquer qu'il s'empresse de répêter à Varys le secret concernant l'identitié de Jon Snow, provoquant indirectement la mort de son ami.

Lorsque Daenerys lui reproche son attitude, on voit la peur dans ses yeux. Et après avoir vu ce dernier réduit en cendres sous ses yeux pour avoir détenu le secret qu'il lui avait lui-meêm révélé, puis échoué à convaincre la Reine des dragons d'épargner les civils de Port-Réal, Tyrion se retrouve dans une situation délicate. Toujours «main» de la Reine, il ne peut que souhaiter la voir échouer.

La mort de Daenerys, qui ne lui fait plus aucune confiance et qui semble avoir basculé dans la folie, semble ainsi être le seul moyen pour lui de sauver sa peau. Disposant toujours d'un accès direct à la Reine des dragons, il pourrait ainsi en profiter pour la tuer.

Bran Stark enfin décisif ?

C'est le grand absent de l'épisode 5. Après avoir évolué durant 8 saisons pour devenir la Corneille-à-trois-yeux de pouvoirs immenses, dont l'existence gênait jusqu'au Roi de la nuit, Bran Stark semble subitement en retrait. Une habitude chez celui qui passe de plus en plus de temps perdu dans ses visions, les yeux révulsés, pendant que le monde s'écroule autour de lui.

Comme nous l'évoquions dans un précédent article, le message que lui a transmis la corneille-à-trois-yeux lors de sa première rencontre avec celle-ci lors de la saison 4, pourrait laisser à penser que Bran est celui qui empêchera le règne sanglant de Daenerys. Le volatile lui avait alors annoncé que non, il ne pourra jamais remarcher, mais qu'en revanche il sera capable de voler. Certes, Bran, lors de ses visions en tant que Corneille-à-trois-yeux, plane dans les cieux. Mais n'est-il pas plus excitant de voler après avoir pris le contrôle d'un dragon ?

On peut ainsi imaginer qu'il s'empare du dernier dragon de Daenerys, Drogon. Et qu'il réduise les immaculés et les Dothrakis en cendres. Daenerys serait alors totalement vulnérable, mais elle ne craint pas le feu craché par les dragons. Bran devrait alors trouver un autre moyen de l'éliminer. A moins qu'il ne permette seulement à quelqu'un d'autre de porter le coup final.

Jon Snow, la justice avant l'amour ?

Dans l'épisode 5, Jon Snow fait plus que jamais la moue. S'il n'a jamais l'air particulièrement ravi, Aegon Targaryen, de son vrai nom, apparaît profondément dégoûté par la tournure des évènements. Il tente même d'empêcher le carnage, en vain. Et ce n'est qu'une fois que Port-Réal est devenu un champ de ruine qu'il parvient à ordonner à ses troupes de battre retraite.

Déja impuissant face au dragon de glace dans l'épisode 3 - c'est Arya qui lui a sauvé indirectement la vie en tuant le Roi de la nuit et par la même occasion son animal de compagnie - Jon Snow semble de plus en plus dépassé par les évènements au fur et à mesure que la série s'approche de son dénouement. Il est temps pour lui de reprendre le contrôle de sa vie.

En situation de codépendance vis-à-vis de celle qu'il aime (on vous rappelle la définition de la codépendance d'un point de vue psychiatrique : «tendance à se comporter de façon trop passive ou à prendre soin des autres excessivement d'une manière qui affecte négativement les relations et la qualité de vie»), Jon Snow continue tout au long de l'épisode 5 à répéter qu'il aime Daenerys et qu'elle sera sa Reine quoiqu'il arrive.

Mais son regard lors de la destruction de Port-Réal trahit le bouillonnement intérieur qui s'est déclenché en lui. S'il était prêt à aimer sa tante, rester en couple avec une pychopathe sanguinaire semble être trop pour lui.

On peut ansi aisément imaginer la scène finale : «intérieur jour» - Jon Snow seul en tête à tête avec Daenerys. Il lui fait part de sa déception concernant son attitude. Elle lui demande si il l'aime vraiment. Il lui répond que oui, il l'aime, mais il ne peut accepter de la voir faire sombrer le royaume dans la peur et la violence. Il la tue avec le poignard qu'il cachait dans son dos. Elle le regarde, étonnée. Clap de fin.

