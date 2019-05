Game of Thrones, saison 8 : Bran Stark peut-il contrer Daenerys et son dragon ? (SPOILERS)

Brandon Stark n’est plus apparu dans la saison 8 de Game of Thrones depuis l’épisode 4. Celui qui est devenu la Corneille-à-trois-yeux a-t-il encore un rôle à jouer dans la série ?

Pendant dix ans, les fans de Game of Thrones ont suivi l’évolution de Brandon Stark jusqu’à ce qu’il devienne la Corneille-à-trois-yeux, un être doté de puissants pouvoirs magiques présenté comme le dernier rempart de l’humanité face à la menace représentée par le Roi de la Nuit et les Marcheurs Blancs. A tel point que, à l’entame de cette ultime saison 8, nous avions présenté le jeune homme comme le personnage le plus important de la série.

C’est un euphémisme de dire qu’on s’est magnifiquement planté sur ce coup-là. Du moins pour le moment. Un bond de ninja de sa sœur, Arya Stark, armée d’une dague en acier valyrien avec lequel elle a exécuté un tour de passe-passe d’une main à l’autre, aura finalement suffi pour mettre fin à l’existence de plusieurs millénaires du Roi de la Nuit.

De ce que l’on sait, Brandon Stark n’a pas participé des masses à cette heureuse issue – si ce n’est qu’il a donné la dague à Arya dans la saison 7, accordons lui ça – puisqu’il était, comme à son habitude, perdu dans une de ses visions alors que le monde s’écroulait autour de lui (souvenez-vous de Meera fuyant l’armée du Roi de la Nuit tandis qu’Hodor se faisait poignarder en tenant la porte dans la saison 6, pendant que Bran était en plein trip psychédélique). Cet épisode 4 marquait-il la dernière apparition de Brandon Stark dans la série ? Espérons que non, car ses pouvoirs pourraient être d’une grande aide dans le dénouement final de la saga. Explications.

«Tu ne marcheras plus jamais, mais tu pourras voler»

Dans la saison 4, Bran fait sa première rencontre avec la Corneille-à-trois yeux après un long périple sur les terres au-delà du Mur. Quand il demande au vieil oiseau enraciné s’il remarchera un jour, ce dernier lui explique que cela n’arrivera pas, mais qu’il pourra voler. Ce qui est plutôt réconfortant dans un sens.

A partir de ce moment, la théorie voulant que Bran Stark soit en mesure, à un moment donné, de prendre le contrôle d’un des dragons de Daenerys Targaryen – ou du Roi de la Nuit quand celui-ci a réussi à tuer et ressusciter Viserion – pour aider à délivrer Westeros d’une menace immédiate, a commencé à prendre forme. Si notre comptabilité est bonne, il ne reste plus beaucoup de méchants dans cette histoire : le chef des Marcheurs Blancs a été réduit en glace pilée, et Cersei Lannister repose sous plusieurs tonnes de pierre.

Contre toute attente (sauf si ceux qui avaient courageusement misé sur la théorie de la «Reine Folle»), Daenerys Targaryen s’est emparée du rôle de l’antagoniste en mettant la ville de Port-Réal à feu et à sang lors de l’épisode 5 à l’aide de son dernier dragon, Drogon. Une tragédie dont Bran Stark avait eu un avant-goût dans l'une de ses visions, deux saisons auparavant.

Il avait vu Drogon volant au-dessus de Port-Réal. Il a également aperçu Aerys Targaryen, le «Roi Fou», père de Daenerys et grand-père de Jon Snow, hurlant dans la salle du trône de brûler la ville et ses habitants (un papa qui doit être fier de sa fille) avant d’être tué par l’épée de Jaime Lannister.

Bran Stark se doutait-il qu’un tel carnage allait avoir lieu ? Probablement pas (ou alors, c’est de la non-assistance à personne en danger). Mais, maintenant que Daenerys Targaryen s’apprête à entamer son règne de terreur, ses pouvoirs magiques pourraient se révéler très utiles face à l’armée des Dothrakis et des Immaculés. S’il parvient à prendre le contrôle de Drogon, il sera en mesure de décimer les forces armées de la «Reine des Cendres» en quelques secondes.

On peut compter sur Sansa Stark pour être une de ses plus fidèles supportrices s’il s’avère capable de réaliser un tel tour de force (elle poussera personnellement son fauteuil roulant jusqu'à Port-Réal si cela est le cas). Elle qui ne rêve que d’une chose, voir Daenerys Targaryen mordre la poussière, et pourquoi pas, voir un membre de la Maison Stark s’installer sur le Trône.

Jon Snow, alias Aegon Targaryen, est l’héritier légitime du Trône de Fer… mais ne cesse de répéter qu’il ne souhaite pas régner sur Westeros. Idem pour Arya Stark. Bran est la Corneille-à-trois-yeux, et n’a, lui aussi, aucune intention de gouverner, préférant sûrement s’évader dans ses visions à la première occasion. A bien y réfléchir, Sansa Stark pourrait être la grande gagnante de toute cette histoire, elle qui a été formée par le plus grand manipulateur du royaume des Sept Couronnes, Petyr Baelish, alias Littlefinger.

Entendez-vous déjà les fans de la série crier au scandale ?



