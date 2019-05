Eurovision : Tout savoir sur Anna Odobescu, candidate de la Moldavie

Recalée de la sélection nationale l'an passé, Anna Odobescu a été choisie pour défendre les couleurs de la Moldavie au concours de l'Eurovision 2019.

Diplômée de l'Académie de musique, de théâtre et des arts plastiques de Chișinău, Anna Odebescu est une chanteuse moldave âgée de 27 ans, mère d'un petit garçon. Ses longues études musicales lui donnent un solide bagage, en particulier dans ses domaines de prédilection à savoir le jazz et la pop.

Ecrit et composé par Georgios Kalpakidis, Thomas Reil, Jeppe Reil et Maria Broberg, le titre Stay lui permet de dévoiler de belles capacités vocales et une histoire d'amour déchirante qui a tout pour séduire le public.

Troisième de son pool en demi-finale avant de finir dixième lors de la Grande Finale, la Moldavie était représentée l'année dernière par le groupe DoReDos. Le pays a participé pour la première fois au concours en 2005. Sa pire performance date de 2014 avec une dernière place en demi-finale. Son meilleur score remonte quant à lui à 2017 avec une honorable troisième place.