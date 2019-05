Eurovision : Tout savoir sur Katerine Duska, la candidate de la Grèce

D’origine grecque, Katerine Duska, chanteuse-compositrice canadienne, représentera la Grèce au Concours Eurovision 2019 à Tel Aviv avec la chanson «Better Love».

Katerine est née de parents grecs à Montréal, la plus grande ville de la région francophone du Québec. Elle vit actuellement à Athènes.

La carrière de Katerine débute fin 2013 lorsqu'elle poste des vidéos de plusieurs de ses reprises, sur Youtube, comme «Do I Wanna » des Arctic Monkeys». Cinq ans et demi plus tard, le clip rassemble plus d’un million de vues. «Je voulais avoir un échantillon de mon travail sur Internet pour attirer des musiciens et commencer à travailler», a-t-elle déclaré à LiFo. Elle a réussi et a rapidement été repérée par le label Minos EMI.

L’été 2014, elle lance son premier single, « One In A Million ». Elle avait d’abord publié la version démo un an auparavant, mais avec l’appui de la maison de disques, elle créer un vidéoclip. Puis en décembre 2015, elle sort son premier album. Son second single est attendu cette année.

Pour sa chanson «Better Love», Katherine n’a pas fait appel à n’importe qui. Ses co-auteurs, David Sneddon et Leon d’Athènes, sont deux des meilleurs. Parmi les pépites de Sneddon, mentionnons « hymne national » de Lana Del Rey et « This Ain’t Love » de Jessica Mauboy. Léon d’Athènes est un écrivain prometteur dont le single 2018 « Aeroplane » a été largement salué par la critique.

Katerine Duska pourrait-elle ramener la Grèce en finale ? « Better Love » pourrait-il apporter une victoire à la nation méditerranéenne ? Rendez-vous les 14, 16 et 18 mai, à Tel Aviv.