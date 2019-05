Eurovision : tout savoir sur Keiino, le groupe représentant la Norvège

A l'issue de la finale du Melodi Grand Prix à Oslo, c'est le groupe Keiino qui représentera la Norvège au Concours Eurovision de la chanson 2019 à Tel Aviv.

Constitué de Fred Buljo - finaliste d’«Incroyable talent» en Norvège en 2008 - Alexandra Rotan et Tom Hugo, le trio Norvégien se mesurera à quarante autres pays lors de la finale internationale à Tel-Aviv le 18 mai où ils interpréteront leur titre «Spirit In The Sky» devant plus de 200 millions de spectateurs.



Baptisée «Spirit In The Sky», leur chanson, mêlant pop-électro et chant traditionnel du peuple saami (joik), parle des batailles que les gens doivent mener pour être eux-mêmes.

«C’est une chanson inspirée par les luttes historiques pour l’égalité sans distinction d’appartenance ethnique, de sexualité ou de genre», expliquent les médias norvégiens.

Vainqueurs à trois reprises, les Norvégiens ont terminé onze fois à la dernière place de la finale de l’Eurovision.