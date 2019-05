Eurovision : Tout savoir sur Leonara, la candidate du Danemark

Avec Leonara, le Danemark a choisit de mettre sous le feu des projecteurs pour la 64e édition de l'Eurovision une ancienne championne de patinage artistique et une douce ballade romantique.

Elle n'a que 20 ans, mais déjà de nombreux récompenses à son actif : Leonara Colmar-Jepsen a gagné son ticket pour Tel-Aviv en remportant le Dansk Melodi Grand Prix, un télé-crochet danois qui sélectionne depuis 1957 le représentant du Danemark pour l'Eurovision.

C'est aussi une championne de patinage artistique qui se produira en Israël pour la demi-finale. Passionnée depuis l'enfance, elle a été sacrée à deux reprises championne du Danemark junior, en 2015 et 2016 et continue de briller sur la glace en tant qu'entraineuse et chorégraphe.

Sa chanson, une ballade pop intitulée «Love is Forever» a toutes ses chances de donner le sourire au public de l'Eurovision. Composée en anglais, elle inclut d'ailleurs quelques mots de français, mais aussi de danois et d'allemand.

Déjà trois fois champion, notamment en 2013 en Suède, le Danemark n'avait pas réussi à marquer les esprits l'année dernière à Lisbonne : Rasmussen, et son titre «Higher Ground», avait atteint la 9e place du classement. Reste à attendre la première prestation de Leonara, lors de la deuxième finale, le 16 mai prochain.