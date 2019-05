Eurovision : Tout savoir sur Luca Hänni, le candidat de la Suisse

La Suisse sera représentée par Luca Hänni, 24 ans, au concours de l'Eurovision. Le jeune homme, chanteur et mannequin, s'était fait connaître en remportant la saison 9 de la Nouvelle Star allemande, «Deutschland sucht den SuperStar», en 2012. A seulement 17 ans.

Depuis, Luca Hänni s'est forgé une petite réputation, avec quatre albums à son actifs et quelques singles à succès.

Pour l'Eurovision, il misera sur le titre «She got me», qu'il a lui même écrit et composé avec ses acolytes Mac Frazer, Laurell Barker et Jon et Lukas Hällgren. Une chanson aux accents latino qui rappelle les grandes heures de Ricky Martin, et qui donne envie de se déhancher.

Luca Hänni, favori des bookmakers

Dans le clip, Luca Hänni arbore un joli chapeau et tente de séduire une belle danseuse, qui lui donne envie de «dirty dancing» («danser salement»).

Le Suisse fait partie de favoris des bookmakers, et peut espérer donner à son pays sa première victoire dans la concours depuis 1988. Cette année-là, c'est une certaine Céline Dion qui avait convaincu le jury.