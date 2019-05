Eurovision : Tout savoir sur Michela Pace, la candidate de Malte

Malte mise sur Michela Pace pour remporter le concours de l'Eurovision 2019. Après deux années catastrophiques qui avaient vu l'île privée de finale, la jeune femme de 18 ans espèrait restaurer l'honneur de son pays.

Victorieuse de la première édition de l'émission de télé-crochet X Factor Malta, Michela Pace interprètera le titre «Chameleon», chanson aux sonorités pop et R&B.

Chanté en anglais, le titre semble réunir tous les critères pour séduire lors de l'Eurovision : rythmé, avec un refrain mémorisable dès la première écoute et des paroles faciles à comprendre même pour les non-anglophones, comme «I never walk away na na» («je ne m'enfuis jamais, na na», ou encore «give me water, i'm a swimmer (...) give me love, I'm your lover» (donne mmoi de l'eau, je suis une nageuse, donne moi de l'amour, je suis ton amoureuse».

Un titre vantant donc les mérites de l'adpatation, dans laquelle Michela Pace nous explique que, telle un caméléon, elle sait se fondre dans un environnement ou une situation sans songer à s'enfuir.