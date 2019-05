Eurovision : tout savoir sur Srbuk, la candidate de l'Arménie

Révélée par un télé-crochet, la chanteuse Srbuk est la candidate choisie par l'Arménie pour la représenter à l'Eurovision.

Originaire de la capitale Erevan, la participation de Srbuhi «Srbuk» Sargsyan pose quelques soucis aux organisateur de l'Eurovision : comment ne pas écorcher son nom ? Srbuk se prononce donc «serbouk». Et non pas «Starbucks».

Srbuk, donc, a été révélée au public arménien en 2010 avec sa participation à la version locale de X-Factor. Finaliste du télé-crochet, elle est de retour sur les plateaux de télévision en 2018 dans la dernière saison de The Voice of Ukraine. Entre les deux, elle poursuit une carrière solo et retrouve le succès avec son groupe «Allusion»

Artiste déjà plébiscitée dans son pays, elle a été choisie en novembre pour représenter l'Arménie. Soul, R&B : l'artiste de 24 ans s'inspire des standards américains pour écrire et composer ses chansons, comme le morceau choisi pour le concours «Walking Out».

Le titre en anglais - ça ne fait pourtant que quelques mois qu'elle s'exerce la langue de Shakespeare - aborde la souffrance de la rupture amoureuse dans des sonorités mixant pop et soul. Elle défendra son titre lors des deuxièmes demi-finales le 16 mai.

Entré dans le concours en 2006, l'Arménie doit encore faire ses preuves : sans victoire à son actif mais presque toujours qualifié pour la finale, la prestation de Sevak Xanaghian à Lisbonne l'année dernière n'avait pas séduit suffisamment les jury pour dépasser la demi-finale.