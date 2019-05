Game of Thrones : les Simpson avaient prédit le drame de l’épisode 5 (SPOILERS)

Rien n’échappe à Internet et ses sbires. Après avoir exhumé une scène d'un épisode datant de 2017, certains internautes ont affirmé que les «Simpson» avaient deviné la fin de «Game of Thrones» deux ans auparavant.

En plus d'avoir prédit l'accession de Trump à la présidence américaine ou le rachat de Fox par Disney, la série aurait également deviné une scène de l'épisode 5 de «Game of Thrones» particulièrement choquante pour de nombreux fans : la ville de Port-Réal mise à feu et à sang par Daenerys Targaryen durant la bataille contre son ennemie jurée Cersei Lannister.

Cernée, épuisée et visiblement très en colère, Daenerys a effectivement littéralement pété les plombs et réduit la ville en cendre, n'hésitant pas, au passage, à tuer des habitants innocents.

Et ce carnage particulièrement choquant, voire inattendu pour certains fans, aurait été prédit depuis longtemps par nos amis les Simpson.

Dans un épisode de la saison 29 des «Simpson» datant du 1er octobre 2017, déterré par des internautes, une scène ressemble en effet étrangement à celle de l'avant-dernier épisode de la série culte. L'épisode en question, intitulé «Les Serfson», était une parodie dans laquelle Nikolaj Coster-Waldau, alias Jaime Lannister dans «GOT», avait d'ailleurs été invité.

La petite famille d'Homer, Marge et leurs enfants retrouvait alors les habitants du royaume de Springfieldia (version médiévale de Springfield) dans un univers moyenâgeux. Dans l'une des scènes de cet épisode, la famille apercevait alors, depuis les remparts d'un château, un dragon brûler leur village. Dans l'épisode 5 de «Game of Thrones», c'est la pauvre Cersei Lannister qui assiste impuissante, du haut de son Donjon Rouge de Port-Réal, à cette scène d'horreur.

Et si les Simpson avaient, une fois de plus, réussi à prédire l'avenir ?