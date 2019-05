Game of Thrones : Pourquoi Bran Stark est le personnage le plus important de la saison 8 (SPOILERS)

Dans la saison 8 de Game of Thrones, qui sera également la dernière, Brandon Stark pourrait bien finir par s’imposer comme le personnage le plus important de toute la saga imaginée par George R.R. Martin.

Il faut bien le reconnaître, le quatrième rejeton de la famille Stark n’est pas forcément le personnage le plus apprécié par les fans de Game of Thrones. Pour commencer, Brandon Stark a été absent de l’intégralité de la saison 5, ce qui n’aide pas forcément à créer des liens. Puis il est devenu la Corneille-à-trois-yeux, un être doté de puissants pouvoirs dans la tête duquel sont classés l’ensemble des archives de tous les événements, passés et présents (et futurs ?), se déroulant à Westeros (et potentiellement dans le reste du monde).

Une sorte de «Google sous stéroïdes» de l’ère médiévale en somme, chez qui l’empathie n’est malheureusement pas la première qualité. Brandon Stark est passé du statut d’enfant espiègle (saison 1) à celui d’adolescent privé de toute émotion (saison 7) au fil des saisons.

La preuve ? Dans la saison 7, quand Meera – qui a vu son frère mourir sous ses yeux, et a frôlé la mort plus d’une fois pour le sauver d’une mort certaine – lui explique qu’elle souhaite être en famille au moment où les Marcheurs Blancs arriveront à Westeros, Brandon ne trouve rien d’autre à lui dire qu’un simple «merci» (réponse que la jeune femme trouvera un peu raide).

Au moment des retrouvailles avec sa sœur Sansa – qui souhaite en savoir plus sur ses pouvoirs en tant que Corneille-à-trois-yeux – à Winterfell, toujours dans la saison 7, Brandon ne voit aucun inconvénient à lui parler de sa nuit de noces avec Ramsay Bolton, au cours de laquelle elle a été violée (il y avait sûrement un meilleur exemple à trouver pour illustrer la force de son pouvoir, mais bon).

Non, ce n’est pas facile d’avoir de l’affection pour ce garçon en chaise roulante qui dit savoir tout sur tout (ce qui est vrai, ou presque), notamment les pires secrets de chaque protagoniste. Mais c’est probablement le seul personnage de la saga à pouvoir sauver l’humanité des griffes impitoyables du Roi de la Nuit. Ce dernier le sait, et c’est la raison pour laquelle il en a fait sa seule et unique cible. Les indices qui prouvent le rôle décisif de Brandon Stark dans la lutte contre les Marcheurs Blancs dans la saison 8 sont nombreux. Et nous allons examiner certains d'entre eux d'un peu plus près.

Brandon Stark est la Corneille-à-trois-yeux… et le « Prince qui a été promis » ?

La première chose à souligner pour comprendre l’importance de Brandon Stark dans toute cette histoire de trône de fer, et de zombies glacés, est qu’il est le premier personnage à apparaître dans les livres de George R.R. Martin. Ce qui n’est pas complètement anodin (si ?). Tout au long de la série, les téléspectateurs ont régulièrement été informés du rôle majeur qui sera le sien dans l’ultime bataille face à l’armée du Roi de la Nuit.

Dans la saison 4, Jojen Reed – qui possède lui aussi un don de vision – lui explique que, dans ses visions, il avait vu «la seule chose qui importe, toi !». La Corneille-à-trois-yeux leur révèle également que Jojen savait qu’il allait mourir en accompagnant Brandon Stark jusqu’au Barral, l’arbre magique en-dessous duquel le vieil homme attendait l’arrivée de Bran depuis un millénaire pour entamer sa formation, et faire de lui la nouvelle Corneille-à-trois-yeux (saison 4).

«Mais il y est allé quand même !», clame-t-il ensuite face à Brandon, Meera et Hodor. Dans le «making-of» de cette saison 4, les créateurs de la série précisent que les Spectres (qui désignent les zombies qui composent l’armée du Roi de la Nuit) qui sortent de terre pour les empêcher de pénétrer dans le Barral ont été disposés à cet endroit justement pour empêcher la formation d’un nouvel apprenti par la Corneille-à-trois-yeux. Ce qui signifie que le Roi de la Nuit avait anticipé cet événement, et ne souhaitait en aucun cas que cela se produise.

Dans la saison 6, quand le Roi de la nuit saisit le bras de Brandon Stark pendant une de ses visions, la Corneille-à-trois-yeux lui explique qu’il a été marqué, et que cela permet au Roi de la nuit de le localiser (et de rompre la magie protectrice du Barral). Quand le grand chef des hommes glacés se pointe, il n’est pas là pour plaisanter. C’est accompagné de la quasi-totalité de son armée qu’il débarque sur le seuil du Barral. Et c’est de ses propres mains qu’il tue celui qui était jusqu’alors la Corneille-à-trois-yeux, ce qui reste à l’heure qu’il est la seule fois où on l’a vu agir de la sorte (mis à part le moment où il tue le dragon Viserion avec une lance).

Toujours dans la saison 6, quand Meera et Brandon – qui est définitivement devenu la Corneille-à-trois-yeux à ce moment de l’histoire – sont poursuivis par les Spectres, l’Oncle Benjen vient à leur secours. Après avoir éliminé la menace, il sert une pinte de sang de lapin à son neveu dont il n’ignore rien de l’étendue des pouvoirs, et du rôle qu’il jouera dans l’avenir de l’humanité. «D’une façon ou d’une autre, il (le Roi de la Nuit, ndlr) trouvera son chemin vers le monde des hommes. Quand il le fera, tu seras là pour l’attendre. Et tu seras prêt», dit-il.

Qu’est-ce que ces événements nous apprennent concrètement ? Brandon Stark était attendu par la Corneille-à-trois-yeux depuis un millénaire, donc ce dernier savait qu’il serait son apprenti, et donc son successeur. En devenant la Corneille-à-trois-yeux, Bran est devenu une entité magique dotée de puissants pouvoirs, seuls capables de rivaliser avec ceux du Roi de la nuit.

Comme le dit Brandon lui-même, il n’est plus la personne qu’il était. Il est la Corneille-à-trois-yeux, un être qui existe depuis des millénaires, et que d’autres avant lui en ont été l’incarnation. Tout cela nous renvoie à la théorie du «Dernier Héros», «le prince qui a été promis», et de la légende d’«Azor Ahai». Notons au passage que Bran était le prince de Winterfell, car c’est Robb Stark, son frère aîné, qui devait hériter du trône de Roi du Nord.

Si beaucoup de théories pointent Jon Snow, aka Aegon Targaryen, comme étant le «Prince qui était promis», et le «dernier héros» qui sauvera l’humanité, la prophétie annonce que, lorsque les ténèbres réapparaîtront, et que la longue nuit débutera, Azor Ahai ressuscitera pour délivrer les hommes de l’obscurité. Jon Snow a été ressuscité, certes, mais la Corneille-à-trois-yeux également, dans le corps de Bran Stark.

Selon une théorie populaire chez les fans de la série, ce seraient les Enfants de la forêt - qui avaient créé le Roi de la nuit pour se protéger des Premiers Hommes avant d'en perdre le contrôle - qui auraient créé la Corneille-à-trois-yeux, seul être capable de rivaliser avec les pouvoirs du Roi de la nuit. La Corneille-à-trois-yeux pourrait donc être ce «dernier héros».

Toujours selon cette théorie, le premier être humain à devenir la Corneille-à-trois-yeux serait Brandon Stark, dit le Bâtisseur, le fondateur de la Maison Stark à l’origine de la construction du Mur (qui, rappelons-le, était doté de pouvoirs magiques) séparant Westeros des terres lointaines enneigées où les Marcheurs Blancs avaient été repoussés, et qui devait protéger l’humanité pour les siècles à venir.

La saison 8 de Game of Thrones devrait apporter les réponses à cette question. Mais le fait que Brandon Stark représente la principale menace au Roi de la nuit, le seul être capable de le vaincre et de mettre un terme à la menace représentée par les Marcheurs Blancs, n’a jamais semblé aussi évident. Et les fans ne sont peut-être pas au bout de leur surprise.

Lors de son apprentissage auprès de la Corneille-à-trois-yeux, Bran a réalisé qu’il avait la capacité de communiquer avec les personnes (son père, Ned Stark, dans la saison 6) qu’il observait lors de ses voyages dans le passé. La réalisation de ce pouvoir avait manifestement contrarié la Corneille-à-trois-yeux.

Redoutait-il que Bran ne l’utilise pour changer le cours de l’histoire, menaçant l’existence même de tous les protagonistes de la série ? Les révélations sur l’ampleur des pouvoirs de Bran qui nous attendent dans la saison 8 promettent d’être décisives dans la bataille pour la survie de l’humanité, et pourraient nous surprendre au-delà de notre imagination.

