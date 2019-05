Quand sera diffusé l'ultime épisode de Game of Thrones ? (Spoilers)

La série la plus commentée de tous les temps s'approche de son terme. Alors que le quatrième épisode de la huitième saison doit être diffusé dans quelques heures à peine, le sixième sera bel et bien l'ultime (Attention SPOILERS).

Et oui, dans deux semaines, GOT, ce sera fini. Le dernier rendez-vous avec la série aura lieu dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 mai prochain, à 3h du matin sur la chaîne américaine HBO. Comme d'habitude, l'épisode sera retransmis en simultané sur OCS City, en France, puis disponible en Replay sur OCS Go.

UNE ÉPOPÉE LONGUE DE HUIT ANS, UN MOIS ET DIX JOURS

D'une durée qui s'annonce conséquente, il viendra mettre un point final aux aventures - et embrouilles - des familles Stark, Lannister, Targaryen, Greyjoy et autres (Reposez-en paix, les Mormont).

Un épilogue qui surviendra exactement huit ans, un mois et dix jours après la diffusion du «S01E01», en avril 2011.

Après la victoire très (trop ?) rapide contre les invincibles marcheurs blancs, lors de l'épisode 3 (L'hiver n'a pas duré bien longtemps, finalement), la dernière bataille va évidemment opposer l'armée réunie à Winterfell aux troupes de Cersei, basées à King's Landing.

QUI PRENDRA PLACE SUR LE TRÔNE DE FER ?

Comme l'annonce Daenerys dans le trailer de l'épisode 4 : «Nous avons remporté la grande guerre. Maintenant, il faut remporter la dernière».

Certes, il y a encore un bout de chemin à parcourir entre les deux châteaux (Le roi Robert Baratheon avait mis 1 mois, au tout début de la série), mais il ne faudra pas traîner si les showrunners ont l'intention de fournir des réponses aux fans.

UN DOCUMENTAIRE, LE 27 MAI PROCHAIN

Au total, 73 épisodes auront été nécessaires pour aboutir à ce grand final qui s'annonce explosif. Avec une question lancinante : qui prendra place, à la fin, sur le trône de fer ?

A noter, pour les fans : HBO met à disposition un Guide du téléspectateur très précis, avec des fiches sur chaque famille. Enfin, en cas de crise de manque, le 27 mai prochain, un grand documentaire de deux heures, diffusé en US+24 sur OCS, permettra de tout savoir sur le tournage et les secrets de cette ultime saison.



Retrouvez la saison 8 de Game Of Thrones tous les lundis en simultané avec les US dès 3h du matin sur OCS City, et sur myCANAL.fr.