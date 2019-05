Game of Thrones : 11 millions d’Américains n'iront pas travailler ce lundi

Une nuit blanche en perspective. Alors que le dénouement final de l’ultime saison de «Game of Thrones» a été diffusé dimanche soir aux États-Unis, des millions d'Américains ont prévu de ne pas travailler ce lundi.

C’est ce que révèle une étude Harris publiée aux États-Unis. Alors que 34 % des employés interrogés ont prévu de regarder l’ultime épisode de «Game of Thrones», selon le cabinet Workforce Institute, ce sont près de 11 millions d’Américains qui ont prévu de ne pas du tout se rendre au travail ce lundi, pour «faire la fête ou bien de faire face aux conclusions» GoT.

D'autres ont déjà prévu d'arriver en retard, faire du télétravail ou de moins travailler. A noter qu’ils étaient plus de 17 millions aux États-Unis à avoir suivi en direct le premier épisode de la saison 8, diffusé le 14 avril dernier.

Je peux pas j’ai Game of Thrones

Au total, plus de 27 millions d'Américains, sur les 327 millions habitants dans le pays, affirment que la fin de la série aura une conséquence directe sur leur façon de travailler le lendemain et qu'ils auront besoin d'une journée pour se remettre de leurs émotions.







Retrouvez la saison 8 de Game Of Thrones tous les lundis en simultané avec les US dès 3h du matin sur OCS City, et sur myCANAL.fr.