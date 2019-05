Les 10 scènes les plus cultes des 8 saisons de la série GOT

C'est la fin de Game of Thrones. Après le 73e épisode, diffusé dans la nuit du 19 au 20 mai 2019 en France, les fans n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Mais ils pourront aussi se remémorer les scènes les plus folles, émouvantes, cruelles… (bref, les plus cultes).

Se limiter à une sélection de 10 est un crève-cœur, tant les moments clés ont été nombreux depuis 2011. En tout cas, chacune des scènes sélectionnées ci-dessous occupe une grande place dans la mythologie qui entoure GOT. Et non, il n'y a pas la Walk of shame, ni la mort de littlefinger, ni le procès de Tyrion, par manque de place. Et oui, il n'y a pas le massacre de King's Landing, et c'est totalement voulu.

Le "Red wedding" (S03E09)

Le combat entre la vipère et la montagne (S04E08)

L'exécution de Ned Stark (S01E09)

L'explosion du Grand Septuaire de king's landing (S06E10)

La mort du Night king (S08E03)

Le coup de force de Daenerys à Astapor (S03E04)

L'Empoisonnement de King Joffrey (S04E02)

La chute du mur de glace (S07E07)

La bataille de Blackwater (S02E09)

Le supplice DE Ramsay Bolton (S06E09)

Avant de faire ses adieux à Jon, Daenerys, Tyrion, ou encore Greyworm, OCS (qui diffuse la série en France avec mycanal), a tenu à adresser un petit message aux fans, sur Twitter.