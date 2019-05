Game of Thrones : où en sont les projets de spin-off ?

La série Game of Thrones touche à sa fin. Mais la chaîne HBO ne compte pas lâcher sa poule aux œufs d’or pour autant, et travaille déjà sur plusieurs projets de spin-off. Le tournage du pilote de l'un d'eux a déja commencé.

Bien avant que Game of Thrones arrive à sa conclusion, la chaîne américaine HBO avait lancé l’écriture de cinq projets de spin-off. Bien évidemment, tous ne verront pas le jour. Mais trois d’entre eux paraissent en bonne voie, comme l’a révélé George R.R. Martin lui-même sur son blog personnel. «Nous avons eu cinq idées de série en développement à HBO et trois d’entre elles sont sur la bonne voie. Celle que je ne suis pas supposé appeler La Longue Nuit sera même tournée plus tard dans l’année et les deux autres en sont encore au stade du scénario […] De quoi est-ce qu’elles parleront ? Je ne peux pas le dire. Mais peut-être devriez-vous faire l’acquisition d’une copie de Fire & Blood et ébaucher vos propres théories», a écrit l’auteur des romans dont s’inspire la série.

Selon le site bien informé Watchers on the Wall, l’un d’eux aurait déjà entamé le tournage de son pilote, des équipes ayant été repérées dans les environs de la forêt de Glenariff, dans la ville de Cushendall en Irlande du Nord. Un lieu déjà utilisé pour représenter la région du Val dans Game of Thrones.

Ce projet – que George R.R. Martin aurait aimé baptiser La Longue Nuit, mais qui, pour le moment porte le titre non-officiel de Bloodmoon – verra son histoire se dérouler 5.000 ans avant les événements décrit dans la série originelle selon les informations révélées par HBO. Elle devrait se concentrer sur les Enfants de la forêt, révéler les vraies origines des Marcheurs Blancs, et dévoiler de nombreux mystères, notamment sur la Maison Stark. L’actrice Naomi Watts tiendra un des rôles principaux. Et la diffusion, si le pilote parvient à convaincre HBO de commander une saison complète, ne devrait pas avoir lieu avant au moins 2020.

Quid des deux autres projets ?

Les révélations de George R.R. Martin sur son blog contiennent un indice de taille concernant les deux autres projets, puisqu’il pointe personnellement du doigt le roman Fire & Blood. La première partie de ce livre sur l’univers de Game of Thrones est sortie en librairie en novembre 2018, et la deuxième est attendue pour le 29 mai 2019 en France. La version intégrale du Tome 1 devrait être accessible en 2020.

Pourquoi est-ce intéressant ? Cet ouvrage aborde notamment la riche histoire de la Maison Targaryen sur plus de 300 ans. On y parle notamment de la conquête de Westeros par Aegon et ses sœurs, Visenya et Rhaenys, avec lesquelles il était marié. Grâce à leurs dragons – Balerion, Vhagar et Meraxes – ils ont réussi à prendre le contrôle du Royaume des Sept Couronnes.

L’histoire des Targaryens a également été marquée par la première rébellion Feunoyr qui opposa Deamon Feunoyr, bâtard légitimé du roi Aegon IV l’Indigne, au successeur de ce dernier, le roi Daeron II Targaryen (et à laquelle à participer Brynden Rivers, celui qui deviendra la Corneille-à-trois-yeux et qui s'est occupé de la formation de Bran Stark dans la série).

S’ils ne sont, pour le moment, qu’à l’état de scénarios, ces deux projets possèdent tous les ingrédients susceptibles de captiver les fans de Game of Thrones. Ceux qui attendaient la conclusion de la célèbre série en espérant ne plus jamais en entendre parler après vont devoir se faire une raison. L’œuvre de George R.R. Martin n’a pas fini de faire tourner les têtes des fans sur le petit écran.