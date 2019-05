Game of Thrones, saison 8 : les faits marquants de l'épisode final (SPOILERS)

Découvrez les faits marquants du sixième et dernier épisode de la série culte, diffusé dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 mai, sur OCS.

TYRION en larmes devant les corps de jaime et cersei

Au début de l'épisode, Tyrion déambule dans la ville détruite de Port-Réal à la suite du massacre provoqué par Daenerys et son dragon. Les cendres recouvrent le paysage. La main de la reine décide d'aller rechercher Jaime et Cersei, pour voir s'ils ont réussi à s'enfuir dans les tunnels du Donjon rouge. Complètement abasourdi, il découvre les cadavres de son frère et de sa soeur enlacés sous les pierres. Un moment fort en émotion.

la mort de daenerys

Jon rejoint Daenerys dans la salle du trône. La jeune reine est face au Trône de fer recouvert de cendres. Jon l'implore d'être clémente avec Tyrion, prisonnier après sa trahison. Daenerys persiste et explique que la trahison doit être punie. «Je sais ce qui est bon», affirme-t-elle. Alors qu'elle lui fait une déclaration d'amour, Jon embrasse une dernière fois sa reine avant de lui planter sa dague dans le coeur. C'est certainement l'une des scènes phares de la série. Anéanti après la mort de sa mère, Drogon, dernier dragon en vie, détruit le Trône de fer avant de s'enfuir dans le ciel, non sans avoir emporté avec lui le corps de Daenerys.

BRAN DÉSIGNÉ ROI

Après la mort de Daenerys, et alors que Jon et Tyrion sont emprisonnés, le pouvoir royal a été partagé entre les seigneurs de Westeros. Ver gris amène le dernier survivant du clan Lannister devant les seigneurs, réunis dans l'ancien amphithéâtre antique de la capitale. Alors que ces derniers débattent sur le sort de Jon, Tyrion explique au conseil que c'est au futur roi ou à la future reine de prendre cette décision et que l'un d'eux doit régner. Il propose Bran, la mémoire du monde, comme roi. Tous les seigneurs approuvent alors «Bran Le Brisé» comme nouveau roi des six royaumes (et non plus des sept royaumes, Sansa ayant pris la décision de revendiquer l'indépendance du Nord).

les adieux de jon à arya et sansa

Le destin de Jon a basculé après son régicide. Après son acte, il est impossible pour lui de rester libre. Bien qu'il ne trouve pas cela «juste», il est forcé de partir en exil à Châteaunoir dans la Garde de Nuit. Dans les dernières minutes de l'épisode, il retrouve Sansa et Arya pour des adieux déchirants. Arya explique qu'elle veut découvrir ce qu'il y a à l'ouest de Westeros. Quant à Sansa, elle est couronnée reine du Nord.