Une pétition pour refaire la saison 8 de Game Of Thrones

Alors que de nombreux fans n’ont pas caché leur déception face aux événements de la saison 8 de Game of Thrones, et particulièrement ceux de l’épisode 5, l’un d’eux a lancé une pétition pour que cette ultime saison soit refaite. ATTENTION : SPOILERS.

Un certain Dylan D. demande ainsi expressément à HBO de refaire totalement la saison. «La série mérite une dernière saison qui fasse sens», écrit-il, estimant que les showrunners David Benioff et D.B. Weiss ont «prouvé leur incompétence».

Près de 1.500.000 signatures

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la pétition totalise près de 1.500.000 signatures. Preuve que la saison 8 est en effet source de déception.

Les fans de la série avaient déjà été désappointés par l’épisode 3. Pour rappel, il s’agissait de la bataille de Winterfell, attendue de longue date, et à l’issue de laquelle le Roi de la Nuit a été anéanti (ainsi que son armée) - finalement assez simplement – par Arya. Dans l’épisode 4, la mort du deuxième dragon avait ajouté encore un peu plus de crispation.

Les fans de GoT se sentent trahis

Après la diffusion dimanche de l’épisode 5, soit l’avant-dernier de la saison, les fans se sont (légitimement) sentis trahis et ont témoigné de leur colère. En cause (notamment) : le revirement de Daenerys Targaryen, devenue la «reine folle», qui a réduit Port-Réal en cendres. L'épisode final de la série culte a achevé certains décus, qui crient au scandale, estimant que la série a été bâclée de bout en bout.

Sans aucun doute, la pétition n’a aucune chance d’aboutir.



