Dragons 3 : le monde caché, After Earth, Africa Rising, les 3 programmes à voir ce week-end (7 juin)

Dragons 3 : le monde caché sur MyCanal, le film After Earth sur TF1, et le documentaire Africa Rising sur Arte, les trois programmes à regarder ce week-end.

Dragons 3 : le monde caché (Film), disponible sur MyCanal

Une amitié unique au monde

Une bataille pour la liberté. Harold a réussi à construire un monde où les Vikings et les dragons vivent en paix. Il est devenu le chef de Berk, et sait pouvoir compter sur le soutien d’Astrid. Krokmou est devenu le leader des cracheurs de feu. Mais l’île est rapidement surpeuplée par les dragons que leur communauté a sauvé. Harold songe dès lors à trouver le «Monde caché», une terre légendaire où ils pourraient vivre en liberté. Au même moment, les anciens seigneurs de guerre de Drago engagent Grimmel, le plus redoutable tueur de dragons jamais connu. Une terrible menace que Harold et Krokmou vont devoir combattre afin de protéger ceux qu’ils aiment.

Troisième volet d’une saga entamé en 2010 par les studios Dreamworks, Dragons 3 : le monde caché offre une conclusion parfaite aux aventures du jeune héros et de son dragon. Ce film d’animation, salué par la critique et le public, offre un parfait équilibre entre les scènes d’action et les moments empreints d’humour. La présence d’un antagoniste aussi rusé que redoutable donne au récit une épaisseur dramatique supplémentaire. A noter que les stars sont nombreuses à prêter leur voix dans la version originale, notamment Gerard Butler, America Ferrera (Ugly Betty), Cate Blanchett, Jonah Hill, Kristen Wiig ou encore Kit Harington (Game of Thrones).

After Earth (Film), dimanche à 23h35 sur TF1

Voyage initiatique

La peur est un choix. Il y a 1.000 ans, l’humanité a été contrainte de quitter la Terre devenue inhospitalière en raison des guerres et des catastrophes naturelles. Les hommes vivent désormais sur la planète Nova Prime où ils sont confrontés à des créatures extraterrestres aveugles appelées les «Ursas» qui repèrent leur victime à l’aide du sentiment de peur éprouvée. Un jour, le général Raige emmène son fils Kitai, qui souhaite devenir militaire comme lui, effectuer une mission. Mais le vaisseau s’écrase sur Terre suite à une pluie d’astéroïdes. Tout l’équipage est mort. Seul Kitai et son père sont en vie. Ce dernier étant blessé, le jeune garçon est le seul à pouvoir retrouver la balise de détresse qui leur permettra de contacter les secours.

Échec commercial aux États-Unis, After Earth n’en reste pas moins un film de science-fiction captivant dans lequel Will Smith partage l’affiche avec son fils Jaden. La réalisation de M. Night Shyamalan se révèle plutôt efficace, notamment dans la mise en image des scènes d’action. Sévèrement critiqué par la presse et une partie des spectateurs, ce film ne brille ni par son originalité, ni par la finesse de son scénario. Mais ne devrait pas manquer de séduire les amateurs du genre. Attention toutefois, si vous en veniez à soudainement adhérer aux valeurs de la scientologie suite au visionnage, cela pourrait s’expliquer par un message de propagande caché dans le scénario du film (encore fallait-il qu’il y en eu un, mais bon).

Africa rising (documentaire), à 22h25 sur Arte

Percées culturelles

L’art de l’émancipation. Le continent africain ne cesse de repousser les frontières de son influence culturelle – notamment dans la culture populaire. Le documentaire Africa Rising montre comment l’Afrique est parvenue à se faire une place de choix sur la scène culturelle international à travers ses récents succès, à l’image du blockbuster Black Panther, qui a captivé l’imagination de plusieurs millions de spectateurs à travers le monde, ou encore son influence grandissante dans le travail des grandes stars de la musique internationale.

Des années 1950, et les débuts de la décolonisation, à aujourd’hui, les réalisateurs Thorsten Ernst et Jean-Alexander Ntivyihabwa retracent plus d’un demi-siècle d’histoire politique et culturelle africaine afin de mieux illustrer l’incroyable vitalité de la culture africaine, ainsi que le dynamisme socio-économique d’un continent en plein essor où, selon les Nation Unies, vivra 40% de la population mondiale d’ici 2100. Un documentaire éblouissant porté par les témoignages de plusieurs personnalités, notamment Miriam Makeba, Papa Wemba, Manu Dibango, Fela Kuti, mais aussi de Maître Gims.