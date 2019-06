Euphoria, En famille, Smilf saison 2, les 3 programmes à voir ce soir (17 juin)

La série Euphoria sur OCS, le prime En Famille sur M6, la saison 2 de Smilf sur Canal+Séries, les 3 programmes à voir ce soir.

Euphoria, OCS

Jeunesse en perdition

Produite par le rappeur Drake, cette série HBO explore le quotidien d’un groupe d’adolescents en quête d’identité et qui noient leurs problèmes dans le sexe, l’alcool et la drogue.

Des lycéens confrontés à la brutalité d’un monde superficiel obsédé par les réseaux sociaux et où les névroses de chacun sont exposées aux yeux de tous.

Le pitch : A peine sortie de cure de désintoxication, Rue (Zendaya), retombe dans la drogue et se lie d'amitié avec Jules, une jeune fille transsexuelle tout juste arrivée en ville suite au divorce de ses parents…

Euphorie [n.f] : impression de bien-être parfois illusoire.



Produite par @Drake, #Euphoria, une nouvelle série HBO dès le 17 juin sur OCS.https://t.co/DSqmxgZKYf pic.twitter.com/jt4QMiCJf9 — OCS (@OCSTV) 17 mai 2019

En Famille, 21h, M6

Un prime en prime

La sitcom En Famille a droit à un prime time ce soir sur M6. La chaîne avait prévu un inédit avec un départ en vacances en Bretagne pour le clan qu'elle finalement décidé de garder pour plus tard... En lieu et place les téléspectateurs retrouveront à 21h05 "Le mariage de l'ex" dans lequel Marjorie apprend à toute la famille qu'elle va assister au remariage de son ex-mari Yvan, puis à 22h "La course" qui voit la matriarche Brigitte tenter de convaincre tout le monde de participer à un défi sportif, enfin à 23h "La Zizanie". Dans ce dernier, Roxane demande à ses parents une petite aide financière... Son père accepte non sans lui asséner une petite remarque cinglante qu'elle va avoir bien du mal à avaler...

A noter que la saison 8 des aventures en quotidienne des Le Kervelec débutera le 24 juin à 20h25 sur M6. La nouvelle saison, qui comme le prime voit la famille évoluer cinq ans après la dernière saison, est aussi marquée par l’arrivée d’un nouveau décor, de nouveaux personnages, de romances naissantes… Pour la première fois aussi la série sera feuilletonnante. Les comédiens Olivier Mag et Benoît Moret l'intègreront en tant que comédiens récurrents. Emilie, la nouvelle petite-amie d’Antoine sera incarnée par Lou Bonetti (Quadras, Un si grand soleil, Braquo). Quant à Bonnie, la nouvelle amie de Lucie, elle sera interprétée par Tiphaine Daviot (HP).

Les téléspectateurs remarqueront que même si Tarek Boudali a quitté la série pour se consacrer à sa carrière au cinéma, son personnage est toujours présent dans les discussions. La saison précédente a enregistré un très bon bilan avec une moyenne de 2,6 millions de téléspectateurs.

La famille Le Kervelec est de retour et vous emmène en Bretagne dans un prime inédit !



RDV lundi 17 juin à 21:05 #EnFamille pic.twitter.com/TJcAwyGE0a — M6 (@M6) 27 mai 2019

Smilf saison 2, 21h, Canal+Séries

Déboires de femme

L’héroïne très cash est de retour. La saison 2 de SMILF (acronyme de Single Mother I’d Like to Fuck) est de retour sur Canal+Séries. Cette perle de Showtime met en scène Bridgette, une mère célibataire qui galère à Boston entre fins de mois difficiles, responsabilités de mère et besoins de se réaliser en tant que femme.

L’humour est trash, mais toujours au service de sujets graves. La patte originale et coup de poing de Frankie Shaw. La créatrice et actrice principale fait de nouveau galérer son personnage hanté par le viol de son père, et ajoute à son mal être existentiel l’ombre pesante du prédateur hollywoodien Harvey Weinstein.

Son regard sans concession se pose aussi sur d’autres femmes, et d’autres problématiques. Névroses, racisme, maternité… A chacune sa croix. Les excellents Rosie O’Donnell, qui incarne sa mère, et Connie Britton, sa très narcissique boss, sont aussi de retour.