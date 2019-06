Marvel : dans quel ordre chronologique faut-il regarder tous les films ?

Pour ceux qui voudraient se (re)mettre vraiment à jour avant d'aller voir Avengers : Endgame, voici l'ordre dans lequel regarder les 21 films Marvel précédents pour tout comprendre à l'histoire. Prévoyez un peu de temps. Bout à bout, ça représente quand même 45 heures et 40 minutes de visionnage.

CAPTAIN AMERICA: FIRST AVENGER (2011)

La «Phase 1» de Marvel commence en pleine Seconde Guerre mondiale, lorsque le jeune et maigre Steve Rogers – incarné par Chris Evans – se porte volontaire pour prendre part à des expérimentations scientifiques. Il devient alors un super soldat et, aidé notamment par Bucky Barnes, affronte l'organisation Hydra. Il finit congelé dans la banquise, où il restera «en hibernation» pendant plusieurs décennies. Durée : 2h04.

CAPTAIN MARVEL (2019)

Dans les années 1990, Carol Danvers prend conscience de ses gigantesques pouvoirs, alors que la Terre est le théâtre d'un affrontement entre deux races aliens, les Kree et les Skrulls. Avant de repartir dans l'espace, celle qui est devenue Captain Marvel confie un bipeur à Nick Fury (Samuel L. Jackson) pour qu'il puisse la contacter en cas d'extrême urgence. Durée : 2h05.

IRON MAN (2008)

A une époque qui correspond à la nôtre, le magnat de l'armement Tony Stark, campé par un impeccable Robert Downey Jr, est enlevé et détenu en Afghanistan. Pour s'échapper, il construit une armure de combat, qu'il va décider de perfectionner et d'utiliser pour faire le bien. Durée : 2h06.

IRON MAN 2 (2010)

Désormais équipé de sa fameuse armure rouge et or, le playboy milliardaire s'allie à Pepper Potts – incarnée par Gwyneth Paltrow – et James «Rhodey» Rhodes (War Machine) afin de lutter contre le méchant incarné par Mickey Rourke. Durée : 2h04.

THOR (2011)

Joué par Chris Hemsworth, le dieu du tonnerre fait son arrivée dans l'univers Marvel pratiquement en même temps que se déroule Iron Man 2. Puni par son père, Odin, il est renvoyé sur Terre sans ses pouvoirs afin d'apprendre l'humilité. Il y fait la connaissance de Jane Foster, jouée par Natalie Portman. Durée : 1h55.

L'INCROYABLE HULK (2008)

Egalement en parallèle de Iron Man 2, le docteur Bruce Banner se confronte à son double vert et surpuissant. Dans ce film, Hulk est alors incarné par Edward Norton. C'est ensuite Mark Ruffalo qui reprendra le rôle. Durée : 2h15.

AVENGERS (2012)

Nick Fury, désormais directeur de l'organisation de défense terrestre SHIELD, veut monter une équipe de super-héros. Il enrôle Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Œil de Faucon (Jeremy Renner) et La Veuve Noire (Scarlett Johansson), qui doivent apprendre à se battre ensemble alors que la planète est envahie par une armée menée par Loki, le frère de Thor.

Ce dernier cherche à mettre la main sur le Tesseract, un cube bleu dont on apprendra plus tard qu'il contient une Pierre d'Infinité. Durée : 2h23.

IRON MAN 3 (2013)

A la suite de ce premier Avengers, Marvel entre dans sa «Phase 2».

Traumatisé par l'invasion de la Terre, Tony Stark se met à fabriquer des armures d'Iron Man en grande quantité. Des créations qui lui sont bien utiles au moment de combattre Le Mandarin. Durée : 2h11.

THOR : LE MONDE DES TÉNÈBRES (2013)

Tandis que Thor est de retour sur son monde natal d'Asgard, sa petite amie, Jane Foster, est enlevée par les Elfes Noirs. Ceux-ci cherchent à s'emparer de l'Ether, qui est en réalité une deuxième Pierre d'Infinité. Finalement, Thor, aidé par Loki, parvient à les vaincre. Durée : 1h52.

CAPTAIN AMERICA, LE SOLDAT DE L'HIVER (2014)

Steve Rogers s'adapte difficilement au monde moderne. Puis, il se rend compte que le SHIELD a été infiltré par Hydra, qui menace de s'emparer de nouvelles armes surpuissantes. Allié au Faucon et à la Veuve Noire, Captain America se retrouve confronté à une vieille connaissance : Bucky Barnes, qui est devenu le Soldat de l'Hiver. Doté d'un redoutable bras bionique, il parvient à prendre la fuite à la fin du film. Durée : 2h16.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE (2013)

Une nouvelle équipe d'anti-héros fait son apparition, lors d'une aventure qui se déroule dans l'espace. «Commandés» par Peter Quill (joué par Chris Pratt) qui se fait appeler Star-Lord, Rocket Racoon, Groot, Drax et Gamora unissent leurs forces pour combattre le dangereux Ronan. Celui-ci veut s'emparer d'une sphère, qui contient en fait la troisième Pierre d'Infinité. Durée : 2h05.

AVENGERS : L'ÈRE D'ULTRON (2015)

En tentant de construire une nouvelle arme, Tony Stark met au point un nouvel ennemi : l'intelligence artificielle Ultron. Malgré des dissensions, la bande de super-héros se reforme pour le combattre. Ils font notamment la connaissance de la Sorcière Rouge et de Quicksilver. Dans l'intervalle, Ultron utilise la quatrième Pierre d'Infinité pour créer l'énigmatique Vision. Durée : 2h22.

ANT-MAN (2015)

Un nouvel héros a droit à son propre film : Scott Lang, interprété par Paul Rudd. Cet ancien cambrioleur se voit confier par le docteur Hank Pym (Michael Douglas) une combinaison qui lui permet de changer sa taille à volonté. Durée : 1h58.

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR (2016)

Marvel enclenche sa «Phase 3».

Les Avengers se déchirent à propos de la question du contrôle des super-héros par les politiques. Deux camps se forment : Captain America, Bucky Barnes, la Sorcière Rouge, Faucon, Ant-Man et Œuil de Faucon s'opposent à Iron Man, War Machine, Vision, la Veuve Noire. Ces derniers sont renforcés par deux personnages qui font leur apparition : Spider-Man et Black Panther. Durée : 2h28.

BLACK PANTHER (2018)

Après Civil War où son père, le roi du Wakanda, est tué, Black Panther rentre dans son pays pour occuper le trône. Mais T'Challa se retrouve à lutter contre le mercenaire Killmonger, joué par un impressionnant Michael B. Jordan. Durée : 2h15.

SPIDER-MAN : HOMECOMING (2017)

Peter Parker, campé par le jeune Tom Holland, reprend sa vie normale à New York. Alors qu'il veut devenir un super-héros après avoir combattu aux côtés d'une partie des Avengers, il est réfréné par Tony Star, qui le prend toutefois sous son aile. Durée : 2h13

LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOL.2 (2017)

Peter Quill rencontre son père, Ego, et apprend ainsi qui il est réellement. Dans la bataille qui s'ensuite, le mercenaire Yondu se sacrifie pour sauver celui qu'il considère comme son fils adoptif. Dans le même temps, Gamora se réconcilie avec sa sœur, Nebula. A la fin, cette dernière part à la recherche de leur «père adoptif», Thanos, afin de le tuer. Durée : 2h18.

DOCTOR STRANGE (2016)

Le docteur Stephen Strange, incarné à l'écran par Benedict Cumberbatch, fait son arrivée dans la filmographie Marvel. Après un accident de voiture, ce talentueux chirurgien perd partiellement l'usage de ses mains. Il se rend alors au Tibet, auprès de L'Ancien, et apprend des arts magiques et mystiques, dont il se sert ensuite pour vaincre Kaecilius (Mads Mikkelsen) et l'entité Dormammu. Durée : 1h55.

THOR : RAGNAROK (2017)

Alors qu'il est parti dans l'espace à la recherche des Pierre d'Infinité après Avengers : l'ère d'Ultron, Thor finit emprisonné sur la planète Sakaar, dirigée par le Grand Maître (Jeff Goldblum). Là, il retrouve Hulk, qu'il affronte d'abord lors d'un combat dantesque dans une arène de gladiateur. Puis, ils prennent la fuite ensemble, aidés de Valkyrie (Tessa Thompson), avant de retourner sur Asgard affronter la sœur maléfique de Thor, Hela (Cate Blanchett). Durée : 2h10.

AVENGERS : INFINITY WAR (2018)

Tous les super-héros s'allient pour combattre Thanos. Malgré leurs efforts, le titan parvient à s'emparer des cinq Pierres d'Infinité et détient alors une puissance incommensurable. D'un claquement de doigt, il fait disparaître la moitié des êtres vivants dans l'univers, dont une grande partie des héros. Dans le générique de fin, avant de succomber, Nick Fury fait appel à Captain Marvel. Durée : 2h40.

ANT-MAN ET LA GUÊPE (2018)

En parallèle de Infinity War, Scott Lang est désormais aidé par Hope van Dyne (Evangeline Lilly), qui est équipée du même type de costume. Mais, dans le générique de fin, alors que Ant-Man se trouve dans la dimension quantique, le claquement de doigt de Thanos supprime Hope van Dyne et Hank Pym, qui étaient chargés de le faire rentrer dans notre dimension. Le super-héros est donc bloqué dans le monde l'infiniment petit. Durée : 2h05.

AVENGERS : ENDGAME (2019)

Les survivants, constitués en grande partie des Avengers d'origine (Captain America, Iron Man, Thor, Hulk et la Veuve Noire), vont devoir vaincre Thanos. Ils seront rejoints par Captain Marvel, Ant-Man et la Guêpe, Œil de Faucon et Valkyrie. Durée : 3h01.

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME (ÉTÉ 2019)

Prévu pour l'été 2019, le deuxième opus des aventures de Peter Parker va clôturer la «Phase 3» de Marvel. Plusieurs autres films sont d'ores et déjà en projet pour la suite : La Veuve Noire, Les Éternels, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Black Panther 2, Docteur Strange 2. Durée : inconnue.