Sacrés champions du monde de Fortnite, ils deviennent millionnaires à 16 ans

Ils se nomment Emil Bergquist Pedersen et Thomas Arnould mais leurs amis gamers les appellent Nyhrox et Aqua. Le premier est Norvégien, le second Autrichien. Ils ont remporté ensemble la première Coupe du monde en duo de Fortnite et se partagent ainsi trois millions de dollars. A tout juste 16 ans.

Ils sont sortis vainqueurs de deux des six matches organisés samedi 27 juillet au stade Arthur-Ashe à New-York. Au terme de la finale en duo, les deux adolescents avaient engrangé le plus de points, 51 au total.

Ils devancent une autre paire européenne, celle composée par le Néerlandais David Jong et le Britannique Jaden Ashman, alias Rojo et Wolfiez, 15 ans, qui ont remporté 1,125 million de dollar chacun.

Une stratégie payante

Les règles de Fortnite sont simples : 100 joueurs s'affrontent dans un espace de plus en plus réduit, le dernier survivant l'emporte. Pendant la finale, au cours des quatrième et cinquième parties, Nyhrox et Aqua sont parvenus à se positionner au-dessus de leurs adversaires. Un avantage stratégique puisqu'il est plus facile de viser les joueurs en contrebas.

Le premier duo français, formé par Clément Danglot (Skite) et Pierre Mesey (Vato), occupe la dixième position au classement. La compétition doit prendre fin dimanche 28 juillet, avec la finale solo. Au total, 30 millions de dollars de prix auront été distribués pendant le week-end.