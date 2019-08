Les 10 web-séries à voir cet été

Elles se dévorent rapidement sur l'ordinateur ou le téléphone, les web-séries seront les compagnes estivales idéales. Documentaires, drames, comédies et même télé-réalité, en voici une sélection de dix parmi les plus récentes et les plus prenantes, pour certaines disponibles dans la langue de Molière, pour d'autres (malheureusement) encore réservées à un public anglophones faute de VF.

Sorry for your Loss

Emouvant drame sur le deuil crée par Kit Steinkellner et réalisé par James Ponsoldt (The Spectacular Now), Sorry for Your Loss suit une jeune femme dont le mari vient de décéder.

à voir sur Facebook.

Wayne

Créée par Shawn Simmons et produite et écrite par Rhett Reese et Paul Wernick, les scénaristes de Deadpool et de Bienvenue à Zombieland, Wayne est une web-série d'action à l'humour noir sur les aventures d'un ado téméraire (interprété par Mark McKenna, vu dans le film Overlord) qui part avec sa petite amie à la recherche de la superbe voiture qui fût volée à son père avant qu'il ne décède.

à voir sur Youtube

Sideswiped

Comédie de et avec l’actrice Carly Craig, Sideswiped suit une trentenaire poussée par sa mère et sa soeur à trouver l'amour sur Tinder.

à voir sur Youtube

Skam

Diffusée aussi sur France 4, l'adaptation française de la série norvégienne phénomène Skam en est déjà à sa saison 4 et continue de passionner les ados avec le quotidien d'un groupe de lycéens.

à voir sur france.tv/slash

Croc Love

Croc Love imagine un monde où la science permet de vérifier l'amour avec une invention «interdite aux couples mariés et aux militaires»... «Installés sur le canapé où ils ont pris l’habitude de fumer leur joint et zonant devant la télé, Hector et Héléna assistent à une révolution technologique majeure : une journaliste annonce l’invention d’un Test de l’Amour, permettant de mesurer les sentiments...».

à voir sur studio-4.nouvelles-ecritures.francetv.fr

ENDLESS SUMMER, SAISON 1 ET 2

Pour les fans de télé-réalité type Laguna Beach.

à voir sur Snapchat

Two Sides

Une rupture amoureuse avec les points de vue des deux ex en simultané.

à voir sur Snapchat

Preview

Une comédie sur des Youtubeurs en mal d'inspiration.

à voir sur france.tv/slash

OCÉAN

Les dix épisodes de cette web-série documentaire suivent le comédien Océan (anciennement connu comme Océanerosemarie) dans sa transition de femme vers homme.

à voir sur france.tv/slash

PUNKOVINO

Toujours au rayon documentaire, Punkovino mêle l'amour du vin et de la musique avec des virées chez dix viticulteurs européens très rock’n’roll...

à voir sur arte.tv