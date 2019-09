Le patron de Sony refuse de réintégrer Spider-Man dans l'univers Marvel

Les fans de l'homme-araignée espéraient une réconciliation mais la rupture semble définitive. Tony Vinciquerra, le patron de Sony Pictures, vient de confirmer qu'un retour de Spider-Man dans l'univers Marvel était inenvisageable.

«Pour le moment, la porte est fermée», a-t-il lâché au micro de Variety. Nous avons fait un sacré bout de chemin avec Kevin Feige [producteur du Marvel cinematic universe (MCU), ndlr] sur les films Spider-Man. Nous avons essayé de trouver un moyen d'arranger les choses. Les gens de Marvel sont incroyables et nous avons le plus grand respect pour eux mais, d'un autre côté nous en avons aussi chez nous. Et Kevin n'a pas fait tout le travail tout seul.»

Enfonçant le clou, il ne cache pas son intention de développer l'histoire de l'homme-araignée sans l'aide de personne : «Nous avons plusieurs projets concernant Spider-Man et son univers. Avec 5 ou 6 séries télés. Donc Spider-Man s'en sortira très bien. Il s'en sortait bien avant ces films événements, il a fait encore mieux avec ces films et, maintenant que nous avons notre propre univers, il va tout aussi bien jouer avec les autres personnages. Je pense que nous sommes tout à fait capables de faire ce que nous avons à faire.»

Ces nouvelles déclarations sonnent la fin de l'accord qui unissait Disney (propriétaire de Marvel) et Sony qui détient les droits des films de Peter Parker. Conclu en février 2015, il permettait à Spider-Man d'apparaître dans le MCU. Une intégration effective dès Captain America : Civil War, en avril 2016. En échange, Marvel ne touchait que 5 % des recettes, le reste allant à Sony.

Mais alors que Spider-Man est devenu bankable (le dernier film, Far From Home a dépassé le milliard de dollars de recettes) et qu'un nouveau contrat devait être négocié, les deux firmes ne sont pas parvenues à trouver un accord.

Selon le site américain spécialisé Deadline, Disney aurait demandé à pouvoir financer davantage les films, tout en recevant une part plus importante des recettes. Résultat : Marvel devrait se retirer de la production des prochains Spider-Man, qui ne figurera alors pas dans la nouvelle phase 4 du MCU.

Sony avait réagi via un communiqué, mercredi 21 août :

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)

— Sony Pictures (@SonyPictures) August 21, 2019