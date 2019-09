Ce que l'on sait de «El Camino», le film sequel de «Breaking Bad»

Six ans après sa conclusion, «Breaking Bad» s’apprête à faire un retour fracassant sur le petit écran avec un film baptisé «El Camino». Une suite centrée sur le personnage de Jesse Pinkman, à découvrir le 11 octobre prochain sur Netflix.

L’existence même de ce long-métrage, tourné dans le plus grand secret, était largement inconnue avant que Bob Odenkirk – l’interprète du personnage de Saul Goodman dans la série – ne s’étonne que personne ne soit encore au courant. « Je ne sais pas ce que les gens savent ou pas. J’ai du mal à croire que vous ne sachiez pas que le film a déjà été tourné. Ils ont fait un travail incroyable en gardant tout cela secret», s’est-il amusé dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter. Quelques jours plus tard, tout s’enchaînait avec la première bande annonce du film dévoilée par Netflix…

Couplée aux États-Unis par un article publiée sur le site du New York Times annonçant la nouvelle, et dans lequel Aaron Paul, l’interprète du personnage de Jesse Pinkman qui sera au cœur de l’intrigue de ce film, expliquait que le tournage a été bouclé plusieurs mois avant même que quiconque commence à en parler. «Tout était déjà dans la boîte», assure le comédien qui expliquait tourner dans un film à petit budget quand on lui demandait pourquoi il se trouvait dans l’État du Nouveau Mexique. «Personne n’a cherché à en savoir plus», ajoute-t-il.

De quoi parlera le film ?

Écrit et réalisé par Vince Gilligan, le créateur de «Breaking bad», «El Camino» suivra Jesse Pinkman après que ce dernier ait «réussi à échapper à sa captivité. Il va devoir faire face à son passé pour tenter de se forger un avenir», précise le communiqué officiel de Netflix. Dans la bande annonce, qui ne dévoile pratiquement rien, on découvre le personnage de Skinny Pete (Charles Baker) qui affirme aux forces de l’ordre ne pas savoir où se trouve Jesse. Et que même s’il le savait, il refuserait de partager cette information.