«Game of Thrones» : un marathon sur grand écran organisé au Festival de Deauville

Les fans de «Game of Thrones» sont aux anges. L’intégralité des huit saisons de la série est projetée sur grand écran jusqu'au 14 septembre, dans le cadre du 45e Festival du cinéma américain de Deauville.

Les participants ont prévu de faire le plein de café ou de boissons énergisantes s’ils veulent venir à bout des 73 épisodes de ce phénomène populaire, qui a obtenu pas moins de 47 Emmy Awards. Un record.

A l'occasion des 10 ans de la section du festival dédiée aux séries, «Deauville Saison», et en partenariat avec OCS, ces aventures épiques, et désormais cultes, sont diffusées au cinéma Morny depuis ce samedi 7 septembre, à raison d’une saison par jour pour éviter l’overdose. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Une occasion unique de redécouvrir l'histoire et les combats du royaume des Sept Couronnes, y compris ceux de l’ultime saison qui a fait tant polémique après sa diffusion en mai 2019.

Une colère de la part de nombreux fans qui a donné lieu à la mise en ligne d'une pétition sur le site change.org. Plus de 1,7 millions de spectateurs mécontents ont déjà signé pour demander la réécriture de la saison 8 qu'ils jugent décevante. «David Benioff and D.B. Weiss ont prouvé qu'ils étaient des scénaristes incompétents à partir du moment où ils ne veulent plus s'appuyer sur les livres (à savoir ceux de George R. Martin)», précisent l'internaute Dylan D. à l'initiative de cette pétition.

Face à un tel acharnement, plusieurs acteurs de la série événement ont défendu les choix des scénaristes lors de leur venue au festival Comic-Con de San Diego en juillet.

Pour tous ceux qui auraient tout de même envie de retrouver les membres des familles Lannister, Targaryen ou encore Stark, HBO a annoncé la sortie d'un coffret Blu-Ray, en édition limitée, intitulé «Game of Thrones : l'intégrale des 8 saisons», le 3 décembre.

Ce support en bois illustré par l'artiste Robert Ball contiendra notamment des bonus comme des scènes coupées, des versions longues, un documentaire et un court-métrage tourné en coulisses.

