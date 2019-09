Emmy Awards 2019 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La 71e cérémonie des Emmy Awards se tiendra le 22 septembre prochain au Microsoft Theater à Los Angeles et sera retransmise en direct en France dans la nuit du 22 au 23 septembre à 1h45 sur serieclub.

A l’occasion de la remise de ces «Oscars» de la télévision américaine qui mettent notamment à l'honneur le meilleur des séries de l'année, serieclub proposera en outre en amont le documentaire «Emmys, l’incontournable cérémonie» dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 à 1h, ainsi que l’émission «Emmys 2019, qui l’emportera ?» le dimanche 22 à 23h50, juste avant le direct de la cérémonie.

Cette année, Game of Thrones part grande favorite de la compétition avec 32 nominations, dont 10 prix «techniques » d'ores et déjà reçus à une semaine de la grande cérémonie : celui du meilleur générique, du meilleur casting dans une série dramatique, des meilleurs costumes dans une série fantastique, mais aussi des meilleurs effets spéciaux, des meilleures cascades, du meilleur maquillage, aussi de la meilleure musique originale, du meilleur montage pour une série dramatique, du meilleur son enfin du meilleur mixage pour le fameux épisode 3 The Long Night.

Nommée dans la catégorie série dramatique, Game of Thrones est notamment opposée à deux concurrentes de poids : Killing Eve et This is Us. Du côté des comédies, The Marvelous Mrs. Maisel affronte entre autres Fleabag et Veep, tandis que la catégorie mini-séries oppose des hits tels que Chernobyl, Sharp Objects et When they see us. On suivra aussi avec beaucoup d'attention la catégorie actrice féminine dans un drama avec le duel Sandra Oh et Jodie Comer, les deux héroïnes du thriller Killing Eve.

A noter qu'à l'instar des derniers Oscars, les Emmy Awards se passeront cette année de maître de cérémonie comme l’avaient annoncé les organisateurs en août, arguant que cela laisserait plus de temps pour saluer les séries qui ont tiré leur révérence cette année parmi elles Game of Thrones et Veep dont l’actrice principale Julia-Louis Dreyfus pourrait battre des records de récompenses.

Une pléïade de stars vont tout de même se succéder sur scène pour remettre les prix parmi elles des acteurs de Game of Thrones mais aussi Angela Bassett, Viola Davis, Michael Douglas, Zendaya, Stephen Colbert ou encore Billy Porter.