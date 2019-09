Friends : on a imaginé l'évolution des personnages 25 ans après

Friends fête ses 25 ans. La diffusion originale de la série a pris fin en 2004, au grand dam des fans.

Mais que serait-il arrivé à Joey, Phoebe, Ross, Rachel, Monica et Chandler si la série avait continué ?

Phoebe (et Mike)

Rappel de la dernière saison : Phoebe (Lisa Kudrow), masseuse et chanteuse à ses heures, se mariait avec Mike Hannigan (Paul Rudd).

Quinze ans après : Phoebe et Mike sont les heureux parents de cinq enfants, tous surdoués de la musique et du chant. L'interprète du célèbre «Smelly cat» ne parvient néanmoins pas à croire en leur potentiel artistique et souhaite pour eux qu’ils puissent voler de leurs propres ailes vers d’autres univers. Biberonnés aux accords de piano de leur père qui croit en eux, ils se lancent, sous son contrôle secret, à corps perdus dans ce projet. Devenus des stars de l’émission «America’s got talent», «les Hannigan five» vont devenir célèbres dans le dos de leur mère, ayant peur de la décevoir, elle qui continue de gratter sa guitare dans les bars de New York et défendre la vie de bohême. Elle va découvrir avec effroi le secret de Mike et leurs enfants.

Rachel

Rappel de la dernière saison : une opportunité se présente à Rachel (Jennifer Aniston) pour travailler dans la mode à Paris. Juste avant son départ, elle remet le couvert avec Ross. Alors qu’elle est partie pour prendre son avion, Ross se rend compte à quel point il ne peut vivre sans elle et se lance dans une course folle pour la retrouver à l’aéroport. Alors qu’il pense être arrivé trop tard, Rachel l’attend chez lui...

Quinze ans après : Ross (David Schwimmer) et Rachel ont vécu à nouveau une grande histoire d’amour. Ils se sont (re)mariés et ont bien entendu encore divorcé. Victime d’une grosse crise de la quarantaine, Rachel a plaqué le monde de la mode alors qu’elle était devenue directrice générale de Calvin Klein, a monté son «Central Perk» sur une plage en Thaïlande et multiplie désormais les conquêtes de jeunes backpackers en goguette quand elle ne donne pas ses cours de Yoga et de Méditation en pleine conscience.

Mais, malgré ses fleurs dans les cheveux et son bronzage permanent, elle commence à s’ennuyer ferme. Ben Geller, le fils de Ross qui a désormais 25 ans, passe par hasard par l’île thaïlandaise de Rachel qui ne le reconnaît pas. Elle ne peut s’empêcher de tomber sous son charme… Parallèlement, elle découvre lors d’une balade des ossements de dinosaure. Elle appelle alors Ross pour qu’il puisse expertiser cette découverte.

Ross

Rappel de la dernière saison : Alors qu’il s’apprêtait à lui faire sa déclaration d’amour et l’empêcher de partir vivre à Paris, Ross découvre que Rachel l’aime toujours.

Quinze ans après : Ross (David Schwimmer) est donc à nouveau divorcé de Rachel (voir plus haut). Il ne vit plus à New York. Après le départ de sa bien-aimée et Emma pour la Thaïlande, il décide de devenir «chasseur de dinosaure». Désormais affublé d’un sempiternel chapeau d’Indiana Jones, il n’a toujours pas peur du ridicule et parcourt le monde à la recherche de trésors paléontologiques. Il découvre que Rachel lui a laissé un message sur son répondeur l'implorant de venir la retrouver. Persuadé que son ex-femme est encore folle de lui, il se rend en Thaïlande...

Gunther

Rappel de la dernière saison : Gunther ( James Michael Tyler), gérant du «Central Perk», est amoureux de Rachel en secret.

Quinze ans après : Gunther travaille pour Rachel dans son «Central Perk» thaïlandais. Il est amoureux de Rachel en secret.

Monica et Chandler

Rappel de la dernière saison : Monica (Courteney Cox) et Chandler (Matthew Perry), heureux parents adoptifs de jumeaux, déménagent pour la banlieue et une belle maison.

Quinze ans après : leurs jumeaux ont grandi, ne rangent pas leurs chambres et font le désespoir de leur maniaque de mère, Chandler exerce toujours son métier de euh… on ne sait pas. Monica, elle, est une cheffe reconnue à la tête de plusieurs restaurants étoilés. Chandler est épuisé car il doit gérer les enfants avant et après le lycée. Devenus ados, ces derniers filent un mauvais coton. Les soirées sont longues lorsque Monica s’absente pour travailler. Cette dernière prend peur en apprenant que Chandler et Janice se sont retrouvés et s’entendent mieux que jamais. Une idée vient à Monica: et s’ils adoptaient Joey et rachetaient un babyfoot ? Elle voit en Joey la clé pour sauver son mariage.

Joey

Rappel de la dernière saison : Joey (Matt Leblanc) reste le seul célibataire à la fin du dernier épisode de la dernière saison.

Quinze ans après : Joey n’est jamais redevenu la star qu’il fut malgré quelques apparitions en tant que docteur Drake Ramore dans la saison 32 des «Jours de notre vie». Il se morfond dans son appartement et se nourrit exclusivement de pizzas aux peppéronis et de peaux de poulet grillées. Il a pris cinquante kilos, ne parvient plus à séduire les femmes, évite ses vieux copains lorsqu’ils sont de passage à New York et a perdu sa bonne humeur légendaire.

Un jour pourtant, sa vieille copine Monica débarque chez lui pour lui faire une proposition étrange mais salvatrice. Il s’installe alors dans le sous-sol aménagé de Monica et Chandler, devient «babysitteur» des jumeaux intenables afin de les remettre dans le droit chemin. Monica lui demande alors de sauver son mari des griffes d’une Janice (Maggie Wheeler) rayonnante aux seins refaits en échange d’une perte de poids et d'un nouveau départ. C’était sans compter le charme qu’opère immédiatement la Janice refaite sur Joey…

Ces trajectoires vous plaisent ? Non ? C'est normal et tend à prouver qu'heureusement toutes les bonnes choses ont une fin. Laissons bien rangés dans nos tiroirs nostalgiques l'amour secret de Gunther pour Rachel, le rire inimitable de Janice, le goût du rangement de Monica et les muffins du «Central Perk» renversés par Rachel. Gardons les images de Ross, Rachel, Monica, Chandler et Phoebe intactes et merci «Friends». On vous aime pour toujours.