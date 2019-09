Game of Thrones : Découvrez le nom des stars de la série qui seront présentes aux Emmy Awards

Plusieurs membres du casting de «Game of Thrones» se sont donné rendez-vous sur le tapis rouge de la 71e édition de la cérémonie des Emmy Awards qui se déroulera le 22 septembre prochain à Los Angeles.

Kit Harington et Emilia Clarke, qui concourent pour le prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans une série dramatique, seront bien évidemment présents. Et ils ne seront pas seuls puisque Alfie Allen, Gwendoline Christie, Peter Dinklage, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams, Carice van Houten et Nikolaj Coster-Waldau les rejoindront à l’occasion de ce qui est la cérémonie la plus prestigieuse de la télévision américaine. Il est prévu qu’ils montent ensemble sur la scène du Microsoft Theater pour remettre une récompense au cours de la soirée.

La série médiévale-fantastique de la chaîne américaine HBO, dont l’ultime saison 8 a été vivement critiquée par de nombreux fans déçus par sa conclusion, possède un nombre record de 32 nominations (le précédent record était détenu par «New York Police Blues» avec 27 nominations en 1994).

La série «La Fabuleuse Mrs Maisel» arrive en seconde place avec 20 nominations, tandis que l’excellente série «Tchernobyl» - également diffusée sur HBO – ferme le podium avec 19 nominations.