Le postérieur très prononcé de la mariée devient viral, c'est une illusion d'optique

Ce couple de Jamaïcains ne s'attendait pas à ce que la photo de leur mariage devienne virale sur Twitter. Le post du marié, Groom Truman Burbank, a été partagé des milliers de fois grâce à une illusion d'optique.

Au départ, le marié voulait mettre en avant le fait que les sièges étaient vides lors de la cérémonie, alors que près de soixante-dix invités étaient en retard. «Cette unique fois où un mariage jamaïcain a commencé à temps», a-t-il écrit en commentaire du tweet.

That one time when a Jamaican wedding started on time pic.twitter.com/BVYtGeSf4d

— Truman Burbank (@BrandoAttacks) 16 septembre 2019