Emmy Awards : Gwendoline Christie, alias Brienne de Torth dans GOT, comparée à Jésus

Gwendoline Christie, l’actrice qui incarne la grande Brienne de Torth dans la série «Game of Thrones», a grandement inspiré les internautes après son apparition sur le tapis rouge de la 71e édition des Emmy Awards qui avait lieu ce dimanche à Los Angeles.

Pour l'occasion, la quarantenaire arborait une toge blanche et une cape rouge ornée de broderies dorées. Une tenue remarquée qui a ravi les téléspectateurs, lesquels ont salué le look antique de l’actrice.

En outre, le code couleur blanc et rouge a rappelé à de nombreux internautes des représentations de Jésus Christ. De quoi ériger Gwendoline Christie, femme et chevalier respectée dans la série de HBO, au rang de messie.

LIVING PROOF THAT GOD IS A WOMAN AND HER NAME IS GWENDOLINE CHRISTIE #Emmys2019 pic.twitter.com/GmbFkIFFpG

— ophelie (@sophieturnyr) 22 septembre 2019